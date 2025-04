Историческа цена на Forty Two DAO Token

Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Forty Two DAO Token, текущата цена на Forty Two DAO Token е 0.520215USD. Циркулиращото предлагане на Forty Two DAO Token(FTD) е 16.10M FTD, което дава пазарна капитализация от $8.41M.

Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 17.62% $ 0.077937 $ 0.580193 $ 0.441358

7 дни 47.05% $ 0.244741 $ 0.691017 $ 0.339636

30 дни 24.79% $ 0.128975 $ 0.691017 $ 0.339636