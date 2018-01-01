Токеномика на Terra Classic (LUNC) Открийте ключова информация за Terra Classic (LUNC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token. Официален уебсайт: https://www.terra-classic.money Бяла книга: https://classic-docs.terra.money Изследовател на блокове: https://finder.terra.money/classic

Токеномика и анализ на цената за Terra Classic (LUNC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Terra Classic (LUNC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 341.50M Общо предлагане: -- Циркулиращо предлагане: $ 5.61T FDV (оценка при пълна реализация): -- Рекорд за всички времена: $ 0.00059231 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000016754152692065 Текуща цена: $ 0.00006092

Токеномика на Terra Classic (LUNC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Terra Classic (LUNC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LUNC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LUNC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LUNC, разгледайте цената в реално време на токените LUNC!

