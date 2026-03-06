Повече за POWER
Токеномика на Power Protocol (POWER)
Токеномика и анализ на цената за Power Protocol (POWER)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Power Protocol (POWER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Информация за Power Protocol (POWER)
Power is the unified economic and infrastructure layer powering a new generation of consumer apps, games, and on-chain entertainment experiences. Its core features combine scalable technology, proven user adoption, and an extensible token model that allows multiple applications to share one cohesive economy.
Токеномика на Power Protocol (POWER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Power Protocol (POWER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой POWER токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой POWER токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на POWER, разгледайте цената в реално време на токените POWER!
Как да купя POWER
Интересувате се да добавите Power Protocol (POWER) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на POWER, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.
История на цените на Power Protocol (POWER)
Анализирането на историята на цените на POWER помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за POWER
Искате ли да знаете какъв път може да поеме POWER? Нашата страница за прогноза за цената POWER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
