Информация за CortexZero (CORTEXZERO) A multi-agent AI platform dissecting human nature's first principles through iterative survival challenges and data-driven insights. Core dev has access to one of the founding partners of Two Sigma Ventures - the VC company of one of the biggest hedge funds in the world. Plans to raise seed round and scale after building organic foundation. Project devs are from academia space and are trying to bridge the gap between crypto and academia. Официален уебсайт: https://cortexzero.com/

Токеномика и анализ на цената за CortexZero (CORTEXZERO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CortexZero (CORTEXZERO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.39K $ 8.39K $ 8.39K Общо предлагане: $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M Циркулиращо предлагане: $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.39K $ 8.39K $ 8.39K Рекорд за всички времена: $ 0.00780889 $ 0.00780889 $ 0.00780889 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на CortexZero (CORTEXZERO)

Токеномика на CortexZero (CORTEXZERO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CortexZero (CORTEXZERO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CORTEXZERO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CORTEXZERO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CORTEXZERO, разгледайте цената в реално време на токените CORTEXZERO!

