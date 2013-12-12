Токеномика на DOGE (DOGE)

Открийте ключова информация за DOGE (DOGE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
USD

Информация за DOGE (DOGE)

Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

Официален уебсайт:
http://dogecoin.com/
Бяла книга:
https://github.com/dogecoin/dogecoin/blob/master/README.md
Изследовател на блокове:
https://blockchair.com/dogecoin

Токеномика и анализ на цената за DOGE (DOGE)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DOGE (DOGE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 33.20B
Общо предлагане:
--
Циркулиращо предлагане:
$ 150.43B
FDV (оценка при пълна реализация):
--
Рекорд за всички времена:
$ 0.74
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.000085474399384111
Текуща цена:
$ 0.22069
Задълбочена структура на токените на DOGE (DOGE)

Разгледайте по-задълбочено как се издават, разпределят и отключват токените DOGE. В този раздел се поставят акценти върху ключови аспекти на икономическата структура на токена: използваемост, стимули и придобиване.

Dogecoin (DOGE) is a peer-to-peer payment settlement layer and meme-based community project. Its token economics are characterized by simplicity and transparency, with a focus on accessibility and ongoing network security. Below is a detailed breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and mechanisms related to locking and unlocking.

Issuance Mechanism

AspectDetails
Issuance TypeProof-of-Work (PoW) mining
Block Reward10,000 DOGE per block (permanently fixed)
Block Time~1 minute per block
Supply CapNo maximum cap; DOGE is inflationary with ongoing issuance
Auxiliary MiningSupports Auxiliary Proof-of-Work (AuxPoW) with Litecoin, allowing merged mining
Token DistributionAll DOGE is distributed to miners as block rewards and transaction fees
  • The block reward is fixed and does not decrease over time, resulting in a predictable, ongoing inflation rate.
  • There is no pre-mine, ICO, or team allocation; all tokens are earned through mining.

Allocation Mechanism

AspectDetails
Initial Allocation100% of DOGE distributed via mining rewards
Team/InvestorsNo tokens allocated to team, advisors, or investors
Current DistributionAs of May 2024, the top 10 wallets hold ~45% of circulating supply, but no privileged access or modification rights exist
  • No tokens were set aside for the project team or early investors.
  • The entire supply is distributed through the mining process.

Usage and Incentive Mechanism

AspectDetails
Primary UsesPeer-to-peer payments, value storage, tipping, microtransactions, and online payments
Network FeesDOGE is used to pay transaction fees on the Dogecoin network
Miner IncentivesMiners are incentivized through block rewards and transaction fees
Community IncentivesNo formal staking or liquidity provision; incentives are primarily mining-based
  • DOGE is widely used for tipping and microtransactions due to its low transaction fees and fast confirmation times.
  • The network is maintained by miners who are rewarded for securing the blockchain.

Locking Mechanism

AspectDetails
Token LockingNo native locking or vesting mechanisms for DOGE
StakingNo staking or delegated proof-of-stake; only PoW mining
UnlockingNot applicable; all mined DOGE is immediately liquid and transferable
  • There are no mechanisms for locking, vesting, or scheduled unlocking of DOGE tokens.
  • All tokens earned through mining are immediately available for use or transfer.

Unlocking Time

AspectDetails
Unlocking ScheduleNot applicable; DOGE is liquid upon mining

Summary Table

MechanismDescription
IssuanceFixed 10,000 DOGE per block, inflationary, PoW mining
Allocation100% to miners; no team, investor, or pre-mine allocation
Usage/IncentivesPayments, tipping, transaction fees, miner rewards
LockingNone
UnlockingImmediate upon mining

Additional Notes

  • No Burn or Buyback: There are no token burning or buyback mechanisms in place or planned.
  • No Staking: Dogecoin does not offer staking or liquidity provision mechanisms.
  • Future Developments: The Dogecoin community has discussed potential upgrades, including modularizing the codebase and exploring alternative consensus mechanisms, but as of now, PoW remains the standard.

Dogecoin’s token economics are designed for simplicity, transparency, and ongoing network security, with all tokens distributed through mining and no artificial scarcity or complex vesting schedules. This model supports its use as a widely accessible, community-driven digital currency.

Токеномика на DOGE (DOGE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на DOGE (DOGE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой DOGE токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой DOGE токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на DOGE, разгледайте цената в реално време на токените DOGE!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.