Токеномика на Built Different (BUILT) Открийте ключова информация за Built Different (BUILT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Built Different (BUILT) Built Different is not just a token; it’s a movement. Inspired by the relentless pursuit of greatness, Built Different embodies the spirit of innovation, ambition, and breaking barriers. Positioned as a standout project on the Solana ecosystem, it draws parallels to the meteoric rise of coins like $Sigma and $Giga, capturing the imagination of those who aspire for more in life and in crypto. Core Values: • Innovation: Pushing boundaries in the crypto space. • Resilience: Built to thrive in any market conditions. • Community: Empowering individuals to stride for more together. Why Built Different? Built Different is more than a financial asset—it’s a badge of honor for those who see themselves as visionaries, risk-takers, and builders of the future. With its catchy slogan and bold ethos, it appeals to a new generation of crypto investors who crave purpose beyond profits. Официален уебсайт: https://builtdifferents.vercel.app/ Купете BUILT сега!

Токеномика и анализ на цената за Built Different (BUILT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Built Different (BUILT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 32.15K $ 32.15K $ 32.15K Общо предлагане: $ 998.29M $ 998.29M $ 998.29M Циркулиращо предлагане: $ 998.29M $ 998.29M $ 998.29M FDV (оценка при пълна реализация): $ 32.15K $ 32.15K $ 32.15K Рекорд за всички времена: $ 0.00539371 $ 0.00539371 $ 0.00539371 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Built Different (BUILT)

Токеномика на Built Different (BUILT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Built Different (BUILT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BUILT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BUILT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BUILT, разгледайте цената в реално време на токените BUILT!

Прогноза за цената за BUILT Искате ли да знаете какъв път може да поеме BUILT? Нашата страница за прогноза за цената BUILT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BUILT сега!

