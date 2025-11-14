Повече за DREAMCRAFT
Токеномика на DreamCraft (DREAMCRAFT)
Токеномика и анализ на цената за DreamCraft (DREAMCRAFT)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DreamCraft (DREAMCRAFT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Информация за DreamCraft (DREAMCRAFT)
In DreamCraft, creators are the only currency, using cutting-edge artificial intelligence technology to create, share, and convert your digital art into tokens! With blockchain technology, you can freely experience creation, get rewards, and ensure that every creator can get the recognition and compensation they deserve. Become a member of our creative community and let your art shine in the digital world!
Токеномика на DreamCraft (DREAMCRAFT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на DreamCraft (DREAMCRAFT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой DREAMCRAFT токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой DREAMCRAFT токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на DREAMCRAFT, разгледайте цената в реално време на токените DREAMCRAFT!
Как да купя DREAMCRAFT
Интересувате се да добавите DreamCraft (DREAMCRAFT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на DREAMCRAFT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.
История на цените на DreamCraft (DREAMCRAFT)
Анализирането на историята на цените на DREAMCRAFT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за DREAMCRAFT
Искате ли да знаете какъв път може да поеме DREAMCRAFT? Нашата страница за прогноза за цената DREAMCRAFT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
Прочетете и разберете Споразумението с потребителя и Политиката за поверителност
Купете DreamCraft (DREAMCRAFT)
Сума
1 DREAMCRAFT = 0.000000 USD
Търгувайте с DreamCraft (DREAMCRAFT)
