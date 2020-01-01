Токеномика на Gui Inu (GUI) Открийте ключова информация за Gui Inu (GUI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Gui Inu (GUI) Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem. Официален уебсайт: http://guiinu.com/ Бяла книга: https://guiinu.medium.com/gui-the-story-mission-future-d8a6bcb9c32d Изследовател на блокове: https://tracemove.io/coin/0xe4ccb6d39136469f376242c31b34d10515c8eaaa38092f804db8e08a8f53c5b2::assets_v1::EchoCoin002/Gui%20Inu/GUI Купете GUI сега!

Токеномика и анализ на цената за Gui Inu (GUI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gui Inu (GUI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M Общо предлагане: $ 777.78B $ 777.78B $ 777.78B Циркулиращо предлагане: $ 555.90B $ 555.90B $ 555.90B FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.82M $ 2.82M $ 2.82M Рекорд за всички времена: $ 0.0001084 $ 0.0001084 $ 0.0001084 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000002991322526676 $ 0.000002991322526676 $ 0.000002991322526676 Текуща цена: $ 0.00000363 $ 0.00000363 $ 0.00000363 Научете повече за цената на Gui Inu (GUI)

Токеномика на Gui Inu (GUI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gui Inu (GUI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GUI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GUI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GUI, разгледайте цената в реално време на токените GUI!

Как да купя GUI Интересувате се да добавите Gui Inu (GUI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GUI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате GUI в MEXC сега!

История на цените на Gui Inu (GUI) Анализирането на историята на цените на GUI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GUI сега!

Прогноза за цената за GUI Искате ли да знаете какъв път може да поеме GUI? Нашата страница за прогноза за цената GUI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GUI сега!

