Информация за Pixels (PIXEL) Pixels is building a platform where users can build games that natively integrate digital collectibles. Create fun, memorable experiences where your users truly own their progress. Официален уебсайт: https://www.pixels.xyz/ Бяла книга: https://whitepaper.pixels.xyz/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x3429d03c6F7521AeC737a0BBF2E5ddcef2C3Ae31 Купете PIXEL сега!

Токеномика и анализ на цената за Pixels (PIXEL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pixels (PIXEL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 106.26M $ 106.26M $ 106.26M Общо предлагане: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Циркулиращо предлагане: $ 2.98B $ 2.98B $ 2.98B FDV (оценка при пълна реализация): $ 178.25M $ 178.25M $ 178.25M Рекорд за всички времена: $ 1.079 $ 1.079 $ 1.079 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.018845783146790054 $ 0.018845783146790054 $ 0.018845783146790054 Текуща цена: $ 0.03565 $ 0.03565 $ 0.03565 Научете повече за цената на Pixels (PIXEL)

Токеномика на Pixels (PIXEL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pixels (PIXEL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PIXEL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PIXEL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PIXEL, разгледайте цената в реално време на токените PIXEL!

История на цените на Pixels (PIXEL) Анализирането на историята на цените на PIXEL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PIXEL сега!

Прогноза за цената за PIXEL Искате ли да знаете какъв път може да поеме PIXEL? Нашата страница за прогноза за цената PIXEL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PIXEL сега!

