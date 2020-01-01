Как да проведем търговия за предварително пазаруване?

1
Създаване на поръчка
Изберете желания токен, щракнете върху [Create Order] и изберете раздела [Buy]. След това въведете количеството и цената, за да поставите поръчка за покупка.
2
Съвпадащи поръчки
Изчакайте някой продавач да отговори на поръчката ви. След като продавачът е приел поръчката ви, просто изчакайте да получите вашите токени в момента на сетълмент.
3
Поръчка за сетълмент
Ще получите токените от продавача в момента на сетълмента. В противен случай платформата ще възстанови сумата на поръчката ви и ще предостави подходяща компенсация.
1
Избор на поръчка
Потърсете съществуваща поръчка за продажба в предварителното пазаруване на MEXC, която съвпада с желаната от вас цена и количество токени.
2
Съвпадащи поръчки
Внимателно прегледайте количеството и цената, след което щракнете върху [Buy] и потвърдете покупката.
3
Поръчка за сетълмент
Ако продавачът завърши сетълмента в определения срок, ще получите токените, които сте закупили. В противен случай платформата ще възстанови сумата на поръчката ви и ще предостави подходяща компенсация.
1
Създаване на поръчка
Изберете желания токен, щракнете върху [Create Order] и изберете раздела [Sell]. След това въведете количеството и цената, за да поставите поръчка за продажба. Подайте поръчката и заплатете съответната сума (включително обезпечението).
2
Съвпадащи поръчки
Изчакайте някой купувач да отговори на поръчката ви. След като купувачът е приел поръчката ви, бъдете готови да доставите токените в периода на сетълмент.
3
Поръчка за сетълмент
Уверете се, че спот акаунтът ви разполага с достатъчно токени, за да извърши доставката преди момента на сетълмент. В противен случай обезпечението ви ще бъде конфискувано.
1
Избор на поръчка
Потърсете съществуваща поръчка за покупка в предварителното пазаруване на MEXC, която съвпада с желаната от вас цена и количество токени.
2
Съвпадащи поръчки
Прегледайте внимателно количеството и цената, след което щракнете върху [Sell] и потвърдете продажбата, за да платите съответната сума (включително обезпечението).
3
Поръчка за сетълмент
Уверете се, че спот акаунтът ви разполага с достатъчно токени, за да извърши доставката преди момента на сетълмент. В противен случай обезпечението ви ще бъде конфискувано.

ЧЗВ

Какво е търговия за предварително пазаруване?

Търговия за предварително пазаруване в MEXC е специална извънборсова (OTC) услуга. Позволява на инвеститорите да търгуват с нови крипто токени, преди те да бъдат официално обявени на борсата. Купувачите и продавачите могат да съпоставят своите търговски сделки, като избират желаните от тях цени и обем. Това дава предимство на ранните инвеститори.