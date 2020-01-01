Точките за предварително листване се отнасят до специален вид предварително пазаруване, при която екипът на проекта все още не е финализирал токеномиката, като например максималното предлагане и други подробности. Първоначално тези токени се търгуват като точки на базата на предварително определено максимално предлагане. След като екипът на проекта разкрие официално токеномиката, платформата ще коригира пропорционално количеството и цената на изпълнените от вас поръчки в съответствие с действителното максимално предлагане, като същевременно гарантира, че общата сума на поръчката остава непроменена. След това можете да прегледате коригираните си поръчки в официалния проект за търговия преди пазара и да се подготвите за сетълмента.