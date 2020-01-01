Токеномика на OFFICIAL TRUMP (TRUMP)
Информация за OFFICIAL TRUMP (TRUMP)
the official Trump memecoin
Токеномика и анализ на цената за OFFICIAL TRUMP (TRUMP)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за OFFICIAL TRUMP (TRUMP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Задълбочена структура на токените на OFFICIAL TRUMP (TRUMP)
Разгледайте по-задълбочено как се издават, разпределят и отключват токените TRUMP. В този раздел се поставят акценти върху ключови аспекти на икономическата структура на токена: използваемост, стимули и придобиване.
1. Issuance Mechanism
- Total Supply: 1,000,000,000 TRUMP tokens.
- Initial Mint: Tokens were minted at launch and are being distributed according to a pre-defined vesting and allocation schedule.
- Bridging: TRUMP exists natively on Solana and is also bridged to Ethereum (ERC-20), Base, and BNB Smart Chain. Bridging uses a lock/mint and burn/unlock mechanism, where tokens are locked on the origin chain and minted on the destination chain, and vice versa for redemptions.
2. Allocation Mechanism
|Allocation Group
|% of Total
|Unlocking Details
|Liquidity
|10%
|100M TRUMP, available at launch
|Public Distribution
|10%
|100M TRUMP, available at launch
|Creators & CIC Digital, 1
|36%
|360M TRUMP, 10% unlock after 3-month cliff, remainder vests daily over 2 years
|Creators & CIC Digital, 2
|18%
|180M TRUMP, 25% unlock after 6-month cliff, remainder vests daily over 2 years
|Creators & CIC Digital, 3
|18%
|180M TRUMP, 25% unlock after 12-month cliff, remainder vests daily over 2 years
|Creators & CIC Digital, 4
|4%
|40M TRUMP, 10% unlock after 3-month cliff, remainder vests daily over 2 years
|Creators & CIC Digital, 5
|2%
|20M TRUMP, 25% unlock after 6-month cliff, remainder vests daily over 2 years
|Creators & CIC Digital, 6
|2%
|20M TRUMP, 25% unlock after 12-month cliff, remainder vests daily over 2 years
- Note: CIC Digital LLC (an affiliate of The Trump Organization) and Fight Fight Fight LLC collectively own 80% of the supply, subject to the above vesting schedules.
3. Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use: TRUMP is a meme token intended as a digital collectible and expression of support for the ideals associated with Donald J. Trump. It is not designed as an investment, security, or to provide any financial return.
- Utility: The token is primarily used for trading and holding. There are no staking, yield, or liquidity provision mechanisms. No dividends, interest, or other forms of compensation are distributed to holders.
- Community Engagement: Special events, such as dinners with President Trump, are occasionally offered to top holders as a form of community incentive, but these are not ongoing or protocol-based rewards.
4. Locking Mechanism
- Vesting: The majority of tokens allocated to creators and affiliated entities are subject to time-based cliffs and linear daily vesting over two years.
- Cliffs: Depending on the allocation group, cliffs range from 3 to 12 months, after which a portion (10% or 25%) is unlocked, with the remainder released daily.
- Lockup Extensions: The team has extended some lockups, with tokens from the initial cliff and subsequent three months of daily unlocks remaining locked for an additional 90 days.
5. Unlocking Time
|Allocation Group
|Cliff Period
|Initial Unlock
|Vesting Period
|Daily Linear Unlocks
|Vesting End Date
|Creators & CIC Digital, 1
|3 months
|10%
|2 years
|Yes
|2028-01-16
|Creators & CIC Digital, 2
|6 months
|25%
|2 years
|Yes
|2028-01-16
|Creators & CIC Digital, 3
|12 months
|25%
|2 years
|Yes
|2028-01-16
|Creators & CIC Digital, 4
|3 months
|10%
|2 years
|Yes
|2028-01-16
|Creators & CIC Digital, 5
|6 months
|25%
|2 years
|Yes
|2028-01-16
|Creators & CIC Digital, 6
|12 months
|25%
|2 years
|Yes
|2028-01-16
- Unlocking is performed daily and is linear after the cliff period.
- Recent lockup extensions have delayed some initial unlocks by an additional 90 days.
6. Additional Notes
- No Staking or Yield: There are no mechanisms for earning additional tokens or rewards by holding or staking TRUMP.
- No Platform Utility: TRUMP does not provide access to any platform features or governance.
- Airdrops: Occasional airdrops have been conducted for purchasers of official Trump merchandise.
Summary:
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) is a meme token with a fixed supply and a detailed, time-locked allocation schedule. The vast majority of tokens are subject to multi-year vesting with daily linear unlocks after initial cliff periods. The token is designed for community engagement and digital collectibility, with no built-in financial incentives, staking, or governance features. Unlocking and vesting are strictly enforced, with recent extensions to some lockups for added supply discipline.
Токеномика на OFFICIAL TRUMP (TRUMP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на OFFICIAL TRUMP (TRUMP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой TRUMP токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой TRUMP токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на TRUMP, разгледайте цената в реално време на токените TRUMP!
Как да купя TRUMP
Интересувате се да добавите OFFICIAL TRUMP (TRUMP) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на TRUMP, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.
История на цените на OFFICIAL TRUMP (TRUMP)
Анализирането на историята на цените на TRUMP помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за TRUMP
Искате ли да знаете какъв път може да поеме TRUMP? Нашата страница за прогноза за цената TRUMP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
Купете OFFICIAL TRUMP (TRUMP)
Сума
1 TRUMP = 9.25 USD