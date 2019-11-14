Токеномика на Nervos Network (CKB) Открийте ключова информация за Nervos Network (CKB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Nervos Network (CKB) The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte. Официален уебсайт: http://nervos.org/ Бяла книга: https://github.com/nervosnetwork/rfcs/blob/master/rfcs/0002-ckb/0002-ckb.md Изследовател на блокове: https://explorer.nervos.org/ Купете CKB сега!

Токеномика и анализ на цената за Nervos Network (CKB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nervos Network (CKB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 264.91M $ 264.91M $ 264.91M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 47.03B $ 47.03B $ 47.03B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.05398 $ 0.05398 $ 0.05398 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002083401220247072 $ 0.002083401220247072 $ 0.002083401220247072 Текуща цена: $ 0.005633 $ 0.005633 $ 0.005633 Научете повече за цената на Nervos Network (CKB)

Токеномика на Nervos Network (CKB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nervos Network (CKB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CKB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CKB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CKB, разгледайте цената в реално време на токените CKB!

Как да купя CKB Интересувате се да добавите Nervos Network (CKB) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CKB, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CKB в MEXC сега!

История на цените на Nervos Network (CKB) Анализирането на историята на цените на CKB помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CKB сега!

Прогноза за цената за CKB Искате ли да знаете какъв път може да поеме CKB? Нашата страница за прогноза за цената CKB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CKB сега!

