CKB

The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.

ИмеCKB

Място в класиранетоNo.186

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.02%

Циркулиращо предлагане46,586,337,279.082634

Максимално предлагане∞

Общо предлагане47,340,053,883.792595

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2019-11-14 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път0.01 USDT

Рекорд за всички времена0.04412336,2021-03-31

Най-ниска цена0.002083401220247072,2022-12-20

Публичен блокчейнCKB

