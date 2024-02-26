Токеномика на Kaspa (KAS)
Информация за Kaspa (KAS)
Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.
Токеномика и анализ на цената за Kaspa (KAS)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kaspa (KAS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Задълбочена структура на токените на Kaspa (KAS)
Разгледайте по-задълбочено как се издават, разпределят и отключват токените KAS. В този раздел се поставят акценти върху ключови аспекти на икономическата структура на токена: използваемост, стимули и придобиване.
Kaspa (KAS) is the native token of the Kaspa network, a Proof-of-Work (PoW) blockchain utilizing a blockDAG architecture. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and mechanisms related to locking and unlocking.
Issuance Mechanism
- Mining & Block Rewards:
KAS is issued exclusively through mining. Miners validate transactions and add blocks to the network, receiving newly minted KAS and transaction fees as rewards.
- Block Reward Schedule:
- Initial block reward: 500 KAS per block
- As of February 26, 2024: 81 KAS per block
- Halving Mechanism: The block reward decreases geometrically each month by a factor of (1/2)^(1/12), resulting in a smooth, continuous reduction rather than discrete halvings.
- Maximum Supply: Capped at 70 billion KAS, expected to be fully mined around the year 2057.
|Parameter
|Value/Description
|Initial Block Reward
|500 KAS
|Current Block Reward
|81 KAS (as of Feb 26, 2024)
|Halving Schedule
|Geometric monthly: (1/2)^(1/12)
|Max Supply
|70,000,000,000 KAS
|Emission End
|~2057
Allocation Mechanism
- No Premine or Pre-allocation:
All KAS tokens are distributed via mining. There was no premine, ICO, or pre-allocation to founders, team, or investors.
- Community Crowdfunding:
The community has conducted crowdfunding campaigns for ecosystem initiatives, but these are funded by voluntary contributions, not by reserved token allocations.
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Uses:
- Peer-to-Peer Payments: KAS is used for direct value transfer between users.
- Transaction Fees: All network transactions require a fee paid in KAS, which is collected by miners.
- Miner Incentives: Miners are incentivized through block rewards and transaction fees.
- No Staking or Liquidity Provision:
Kaspa does not have staking or liquidity provision mechanisms. Participation in consensus is strictly through PoW mining.
|Use Case
|Description
|Payments
|Peer-to-peer value transfer
|Transaction Fees
|Paid in KAS, incentivizing miners
|Mining Rewards
|Block rewards + transaction fees
Locking Mechanism
- No Protocol-level Locking:
There is no native token locking or vesting mechanism in Kaspa. All tokens mined are immediately liquid and transferable.
- No Scheduled Unlocks:
Since there is no pre-allocation or vesting, there are no scheduled unlock events for KAS.
Unlocking Time
- Not Applicable:
As there are no locked or vested tokens, there is no unlocking schedule for KAS.
Circulating Supply (Recent Data)
|Date
|Circulating Supply (KAS)
|2025-07-02
|26,360,000,000
|2025-07-03
|26,360,000,000
|2025-07-04
|26,360,000,000
|2025-07-05
|26,360,000,000
|2025-07-06
|26,360,000,000
|2025-07-07
|26,360,000,000
Summary Table
|Aspect
|Details
|Issuance
|PoW mining, geometric monthly halving, max 70B KAS
|Allocation
|100% via mining, no premine, no team/investor allocation
|Usage/Incentives
|Payments, transaction fees, miner rewards
|Locking
|None (all tokens liquid upon mining)
|Unlocking
|Not applicable
|Circulating Supply
|~26.36B KAS (as of July 2025)
Key Takeaways
- Kaspa’s tokenomics are among the most transparent and decentralized in the industry, with no premine, no vesting, and all tokens distributed through open mining.
- The geometric halving schedule ensures a predictable, long-term emission curve, with full supply reached by 2057.
- There are no protocol-level mechanisms for locking or unlocking tokens, and all KAS is immediately liquid upon mining.
If you need further details on Kaspa’s economic model or want to explore its mining incentives or community governance, let me know!
Токеномика на Kaspa (KAS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Kaspa (KAS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой KAS токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой KAS токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на KAS, разгледайте цената в реално време на токените KAS!
