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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Mənşə Ekosistemi tokenləri

Mənşə Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Figure Heloc
Figure Heloc
FIGR_HELOC
$ 1.005
0.00%
0.00%
-3.37%
$ 21.61B
$ 808.50M
2
YLDS
YLDS
YLDS
$ 0.999221
-0.01%
0.00%
-0.07%
$ 668.15M
$ 47.67M
3
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
HASH
$ 0.00839663
0.00%
0.00%
+5.90%
$ 475.68M
$ 6.72K

Tez-tez verilən suallar

Mənşə Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Mənşə Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 3 tokenləri və ümumi $22.75B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Mənşə Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Mənşə Ekosistemi tokenləri arasında FIGR_HELOC son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Mənşə Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 3 Mənşə Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Mənşə Ekosistemi tokenlərinə FIGR_HELOC, YLDS, HASH daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Mənşə Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Mənşə Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $22.75B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Mənşə Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.