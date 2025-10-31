Bugünkü canlı DFDV Staked SOL qiyməti 189,01 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DFDVSOL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DFDVSOL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı DFDV Staked SOL qiyməti 189,01 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DFDVSOL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DFDVSOL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DFDV Staked SOL Logosu

DFDV Staked SOL Qiyməti (DFDVSOL)

Siyahıya alınmadı

1 DFDVSOL / USD Canlı Qiyməti:

$189,01
-6,20%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:02:41 (UTC+8)

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 189,01
24 saat Aşağı
$ 204,58
24 saat Yüksək

$ 189,01
$ 204,58
$ 259,77
$ 150,48
--

-6,20%

-2,59%

-2,59%

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) canlı qiyməti $189,01. DFDVSOL son 24 saat ərzində ən aşağı $ 189,01 və ən yüksək $ 204,58 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DFDVSOL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 259,77, ən aşağı qiyməti isə $ 150,48 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DFDVSOL son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -6,20% və son 7 gündə isə -2,59% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Bazar Məlumatları

$ 111,41M
--
$ 111,41M
589,41K
589.405,00228037
DFDV Staked SOL üzrə cari Bazar Dəyəri $ 111,41M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DFDVSOL üzrə dövriyyədə olan təklif 589,41K, ümumi təklif isə 589405.00228037 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 111,41M təşkil edir.

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində DFDV Staked SOL / USD qiymət dəyişikliyi $ -12,4995728525826.
Son 30 gündə DFDV Staked SOL / USD qiymət dəyişikliyi $ -17,8863187160.
Son 60 gündə DFDV Staked SOL / USD qiymət dəyişikliyi $ -17,5892706000.
Son 90 gündə DFDV Staked SOL / USD qiymət dəyişikliyi $ +21,46967412471904.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -12,4995728525826-6,20%
30 Gün$ -17,8863187160-9,46%
60 Gün$ -17,5892706000-9,30%
90 Gün$ +21,46967412471904+12,81%

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Nədir?

DeFi Development Corporation, formerly Janover Inc. (Nasdaq: JNVR), has adopted a treasury policy under which the principal holding in its treasury reserve on the balance sheet will be allocated to Solana (SOL). In adopting its new treasury policy, the Company aims to provide investors with a means to access the Solana ecosystem. The Company's treasury policy is expected to provide investors economic exposure to SOL investment.

Decentralization is no longer theoretical. The future is inherently decentralized, interoperable, and powered by cryptographic integrity rather than institutional trust, to which Solana will be central. Solana offers the necessary infrastructure for scalable decentralized applications through its high throughput, rapid transaction finality, and developer-friendly environment.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

DFDV Staked SOL Qiymət Proqnozu (USD)

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? DFDV Staked SOL (DFDVSOL) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? DFDV Staked SOL üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

DFDV Staked SOL qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DFDVSOL Aktivindən Yerli Valyutalara

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Tokenomikası

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DFDVSOL tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Haqq;nda Suallar

Bugünkü DFDV Staked SOL (DFDVSOL) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DFDVSOL qiyməti 189,01 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DFDVSOL / USD cari qiyməti nədir?
DFDVSOL / USD cari qiyməti $ 189,01 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
DFDV Staked SOL üçün bazar dəyəri nədir?
DFDVSOL üçün bazar dəyəri $ 111,41M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DFDVSOL aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DFDVSOL aktivinin dövriyyədə olan təklifi 589,41K USD təşkil edir.
DFDVSOL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DFDVSOL ATH qiyməti olan 259,77 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DFDVSOL qiyməti (ATL) nədir?
DFDVSOL ATL qiyməti olan 150,48 USD dəyərinə endi.
DFDVSOL ticarət həcmi nədir?
DFDVSOL üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DFDVSOL bu il daha da yüksələcək?
DFDVSOL bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DFDVSOL qiymət proqnozuna baxın.
DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

