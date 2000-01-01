Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Maye Yığılmış SOL tokenləri

Maye Yığılmış SOL sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 87.22
+0.40%
+0.02%
+2.11%
$ 781.73M
$ 993.79K
2
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 100.19
+0.17%
+0.02%
+2.02%
$ 772.83M
$ 9.89M
3
Jupiter Staked SOL
Jupiter Staked SOL
JUPSOL
$ 93.26
+0.26%
+0.02%
+2.23%
$ 401.78M
$ 1.18M
4
Drift Staked SOL
Drift Staked SOL
DSOL
$ 93.66
+0.17%
+0.02%
+2.20%
$ 217.57M
$ 126.39
5
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 108.35
+0.23%
+0.01%
+2.37%
$ 182.97M
$ 577.78K
6
Sanctum Infinity
Sanctum Infinity
INF
$ 111.9
+0.25%
+0.02%
+2.20%
$ 158.26M
$ 208.69K
7
Phantom Staked SOL
Phantom Staked SOL
PSOL
$ 84.64
+0.24%
+0.01%
+2.22%
$ 127.84M
$ 71.59K
8
JPool Staked SOL
JPool Staked SOL
JSOL
$ 105.81
+0.13%
+0.02%
+2.17%
$ 106.27M
$ 19.18K
9
The Vault Staked SOL
The Vault Staked SOL
VSOL
$ 90.47
+0.28%
+0.02%
+2.23%
$ 104.07M
$ 22.15K
10
Bybit Staked SOL
Bybit Staked SOL
BBSOL
$ 90.53
+0.23%
+0.02%
+2.42%
$ 94.93M
$ 448.92K
11
DFDV Staked SOL
DFDV Staked SOL
DFDVSOL
$ 84.72
+0.18%
+0.02%
+2.16%
$ 76.85M
$ 11.51
12
Helius Staked SOL
Helius Staked SOL
HSOL
$ 91.52
+0.20%
+0.02%
+2.27%
$ 71.51M
$ 2.60K
13
BlazeStake Staked SOL
BlazeStake Staked SOL
BSOL
$ 101.63
+0.28%
+0.02%
+2.35%
$ 71.37M
$ 130.54K
14
Hylo Staked SOL
Hylo Staked SOL
HYLOSOL
$ 82.78
+0.10%
+0.01%
+2.03%
$ 14.52M
$ 41.21K
15
Bonk Staked SOL
Bonk Staked SOL
BONKSOL
$ 92.57
+0.18%
+0.02%
+2.29%
$ 10.08M
$ 1.20M
16
Lido Staked SOL
Lido Staked SOL
STSOL
$ 91.41
+0.02%
-0.04%
-6.71%
$ 9.70M
$ 44.73K
17
Bitget Staked SOL
Bitget Staked SOL
BGSOL
$ 90.55
+0.34%
+0.02%
+2.22%
$ 7.89M
$ 34.69K
18
Solayer Staked SOL
Solayer Staked SOL
SSOL
$ 90.35
+0.27%
+0.02%
+2.21%
$ 7.06M
$ 5.54K
19
Stronghold Staked SOL
Stronghold Staked SOL
STRONGSOL
$ 91.26
0.00%
--
+0.54%
$ 3.26M
$ 257.66
20
DoubleZero Staked SOL
DoubleZero Staked SOL
DZSOL
$ 82.31
+0.17%
+0.02%
+2.16%
$ 2.70M
$ 357.50
21
Lantern Staked SOL
Lantern Staked SOL
LANTERNSOL
$ 95.46
+0.27%
+0.01%
+2.15%
$ 1.72M
$ 10.63K
22
Synatra Staked SOL
Synatra Staked SOL
YSOL
$ 146.54
0.00%
--
+1.54%
$ 1.10M
$ 19.05
23
Hubra staked SOL
Hubra staked SOL
RASOL
$ 86.17
0.00%
--
0.00%
$ 677.26K
$ 316.59
24
Edgevana Staked SOL
Edgevana Staked SOL
EDGESOL
$ 100.12
+0.17%
+0.02%
+2.14%
$ 319.37K
$ 6.04
25
Liquid Staked SOL
Liquid Staked SOL
LSSOL
$ 81.91
+0.18%
--
+2.61%
$ 157.76K
$ 4.67K
26
Power Staked SOL
Power Staked SOL
PWRSOL
$ 88.36
0.00%
--
0.00%
$ 65.39K
$ 4.83
27
Mexc Staked SOL
Mexc Staked SOL
MXSOL
$ 83.4
+0.20%
+1.62%
+2.07%
--
$ 661.79

Tez-tez verilən suallar

Maye Yığılmış SOL tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Maye Yığılmış SOL tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 27 tokenləri və ümumi $3.23B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Maye Yığılmış SOL tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Maye Yığılmış SOL tokenləri arasında MXSOL son 24 saat ərzində 1.62% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Maye Yığılmış SOL tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 27 Maye Yığılmış SOL tokeni izləyir. Populyar Maye Yığılmış SOL tokenlərinə BNSOL, JITOSOL, JUPSOL daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Maye Yığılmış SOL kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Maye Yığılmış SOL tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $3.23B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Maye Yığılmış SOL sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.