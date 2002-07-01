Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Maye Staking Tokenləri tokenləri

Maye Staking Tokenləri sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,923.33
+0.16%
+1.08%
+1.82%
$ 17.27B
$ 30.91
2
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,388.3
+0.26%
+0.01%
+1.99%
$ 8.89B
$ 1.72M
3
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,118.21
+0.16%
+0.01%
+1.82%
$ 7.13B
$ 248.82K
4
Staked TRX
Staked TRX
STRX
$ 0.419225
0.00%
0.00%
-1.33%
$ 3.13B
$ 463.67K
5
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.37B
$ 9.38M
6
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 64,448
0.00%
0.00%
+1.09%
$ 899.45M
$ 2.13
7
Kinetiq Staked HYPE
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
$ 60.06
+0.50%
-0.01%
+3.18%
$ 821.21M
$ 4.61M
8
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 87.22
+0.40%
+0.02%
+2.11%
$ 781.73M
$ 993.79K
9
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 100.19
+0.17%
+0.02%
+2.02%
$ 772.83M
$ 9.89M
10
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,243.75
+0.18%
+0.01%
+1.79%
$ 718.28M
$ 340.67K
11
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 64,702
+0.13%
+0.00%
+1.31%
$ 663.34M
$ 881.04K
12
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2,145.47
+0.04%
+0.02%
+1.92%
$ 615.02M
$ 35.51K
13
Hastra PRIME
Hastra PRIME
PRIME
$ 1.054
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 578.91M
$ 17.49M
14
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
$ 2,107.77
-0.03%
+0.01%
+2.07%
$ 456.03M
$ 209.66K
15
Jupiter Staked SOL
Jupiter Staked SOL
JUPSOL
$ 93.26
+0.26%
+0.02%
+2.23%
$ 401.78M
$ 1.18M
16
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,186.23
+0.18%
+0.01%
+1.98%
$ 365.25M
$ 6.29M
17
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 356.06M
$ 144.56K
18
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,046.45
+0.22%
+0.01%
+1.90%
$ 291.20M
$ 70.75K
19
Drift Staked SOL
Drift Staked SOL
DSOL
$ 93.66
+0.17%
+0.02%
+2.20%
$ 217.57M
$ 126.39
20
Staked Aave
Staked Aave
STKAAVE
$ 88.34
+0.95%
-0.00%
+0.19%
$ 216.38M
$ 123.48
21
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,019
+0.22%
+0.00%
+1.38%
$ 190.97M
$ 6.83K
22
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 108.35
+0.23%
+0.01%
+2.37%
$ 182.97M
$ 577.78K
23
Staked HYPE
Staked HYPE
STHYPE
$ 58.94
+0.86%
-0.01%
+3.59%
$ 175.68M
$ 15.12K
24
Stader ETHx
Stader ETHx
ETHX
$ 2,098.4
+0.21%
+0.01%
+1.83%
$ 166.69M
$ 5.66K
25
Sanctum Infinity
Sanctum Infinity
INF
$ 111.9
+0.25%
+0.02%
+2.20%
$ 158.26M
$ 208.69K
26
BENQI Liquid Staked AVAX
BENQI Liquid Staked AVAX
SAVAX
$ 8.09
-0.12%
-0.00%
-3.00%
$ 143.43M
$ 98.01K
27
Phantom Staked SOL
Phantom Staked SOL
PSOL
$ 84.64
+0.24%
+0.01%
+2.22%
$ 127.84M
$ 71.59K
28
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,917.35
+0.25%
+0.01%
+2.04%
$ 118.95M
$ 55.86K
29
Aster Staked BNB
Aster Staked BNB
ASBNB
$ 640.01
+0.03%
0.00%
-1.11%
$ 111.81M
$ 10.99K
30
JPool Staked SOL
JPool Staked SOL
JSOL
$ 105.81
+0.13%
+0.02%
+2.17%
$ 106.27M
$ 19.18K
31
The Vault Staked SOL
The Vault Staked SOL
VSOL
$ 90.47
+0.28%
+0.02%
+2.23%
$ 104.07M
$ 22.15K
32
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
--
0.00%
$ 102.14M
$ 4.97K
33
Ethena Staked ENA
Ethena Staked ENA
SENA
$ 0.085416
-0.19%
+0.01%
-2.16%
$ 94.99M
$ 14.63K
34
Bybit Staked SOL
Bybit Staked SOL
BBSOL
$ 90.53
+0.23%
+0.02%
+2.42%
$ 94.93M
$ 448.92K
35
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,205.27
-0.85%
0.00%
+0.42%
$ 82.06M
$ 481.72
36
Staked Cap USD
Staked Cap USD
STCUSD
$ 1.075
0.00%
0.00%
0.00%
$ 81.53M
--
37
Saturn sUSDat
Saturn sUSDat
SUSDAT
$ 0.966768
+0.01%
-0.00%
-0.69%
$ 77.79M
$ 804.95K
38
DFDV Staked SOL
DFDV Staked SOL
DFDVSOL
$ 84.72
+0.18%
+0.02%
+2.16%
$ 76.85M
$ 11.51
39
Helius Staked SOL
Helius Staked SOL
HSOL
$ 91.52
+0.20%
+0.02%
+2.27%
$ 71.51M
$ 2.60K
40
BlazeStake Staked SOL
BlazeStake Staked SOL
BSOL
$ 101.63
+0.28%
+0.02%
+2.35%
$ 71.37M
$ 130.54K
41
Origin Ether
Origin Ether
OETH
$ 1,919.61
+0.09%
+0.01%
+1.80%
$ 70.03M
$ 181.57K
42
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,947
0.00%
0.00%
+0.62%
$ 62.96M
$ 234.16
43
stUSDT Staked USDT
stUSDT Staked USDT
STUSDT
$ 0.980912
0.00%
0.00%
-3.17%
$ 61.75M
$ 4.03
44
Staked Yuzu USD
Staked Yuzu USD
SYZUSD
$ 1.046
0.00%
0.00%
0.00%
$ 60.89M
$ 1.17K
45
Firelight Staked XRP
Firelight Staked XRP
STXRP
$ 1.003
+0.10%
+0.01%
-0.10%
$ 56.80M
$ 18.60K
46
Treehouse ETH
Treehouse ETH
TETH
$ 2,399.51
+0.21%
+0.01%
+1.88%
$ 49.83M
$ 52.99K
47
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.0009
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 44.60M
$ 54.18K
48
Kinetiq Earn Vault
Kinetiq Earn Vault
VKHYPE
$ 60.71
+0.50%
-0.01%
+3.25%
$ 42.95M
$ 268.16K
49
Kinetiq Markets HYPE
Kinetiq Markets HYPE
KMHYPE
$ 59.48
0.00%
--
+2.55%
$ 35.13M
$ 4.83K
50
Fluid Wrapped Staked ETH
Fluid Wrapped Staked ETH
FWSTETH
$ 2,291.68
+0.04%
+0.01%
+1.71%
$ 34.71M
$ 6.00

Tez-tez verilən suallar

Maye Staking Tokenləri tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Maye Staking Tokenləri tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 168 tokenləri və ümumi $49.31B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Maye Staking Tokenləri tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Maye Staking Tokenləri tokenləri arasında VPLS son 24 saat ərzində 22.90% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Maye Staking Tokenləri tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 168 Maye Staking Tokenləri tokeni izləyir. Populyar Maye Staking Tokenləri tokenlərinə STETH, WSTETH, WBETH daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Maye Staking Tokenləri kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Maye Staking Tokenləri tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $49.31B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Maye Staking Tokenləri sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.