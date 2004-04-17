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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Solana Ekosistemi tokenləri

Solana Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64,954.45
0.00%
+0.43%
+1.11%
$ 1.29T
$ 4.77K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,937.24
+0.04%
+1.32%
+1.59%
$ 232.15B
$ 77.03K
3
Tether
Tether
USDT
$ 0.999257
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 182.95B
$ 28.57B
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
5
Solana
Solana
SOL
$ 78.16
-0.03%
+1.63%
+1.63%
$ 44.94B
$ 408.08K
6
Tron
Tron
TRX
$ 0.333
0.00%
+0.06%
-0.57%
$ 31.53B
$ 14.86M
7
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 59.23
-0.22%
-1.21%
+1.43%
$ 14.89B
$ 14.23K
8
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07055
+0.04%
+0.52%
+0.04%
$ 11.97B
$ 62.03M
9
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0007
+0.01%
-0.01%
-0.01%
$ 10.58B
$ 57.03K
10
Zcash
Zcash
ZEC
$ 512.88
-0.12%
+0.37%
+2.99%
$ 8.47B
$ 2.64K
11
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,976.2
+0.02%
+0.52%
+1.16%
$ 7.52B
$ 1.34
12
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.792
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
13
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1758
-0.06%
-0.11%
-5.11%
$ 6.35B
$ 12.45M
14
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 64,433
-0.04%
+0.00%
+1.08%
$ 6.30B
$ 235.56M
15
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
0.00%
-0.02%
-0.02%
$ 4.49B
$ 601.68K
16
USD1
USD1
USD1
$ 1
+0.01%
+0.02%
-0.02%
$ 4.39B
$ 1.57M
17
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.325
+0.23%
+1.15%
-0.68%
$ 3.55B
$ 613.26K
18
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.09049
+0.21%
-1.03%
-7.29%
$ 3.52B
$ 2.47M
19
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 3.46B
$ 297.69M
20
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.98B
--
21
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.99979
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 2.76B
$ 85.31M
22
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
23
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.363
+0.11%
-0.09%
-2.89%
$ 2.73B
$ 38.82K
24
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004476
-0.31%
+1.11%
+0.29%
$ 2.64B
$ 130.78B
25
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.15B
$ 636.27K
26
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.386
+1.49%
+3.90%
-2.29%
$ 2.12B
$ 96.98K
27
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 193.15
+0.21%
+0.24%
-4.19%
$ 2.12B
$ 3.96K
28
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.06017
-0.26%
-0.46%
+9.80%
$ 1.92B
$ 722.20K
29
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.12563
+0.18%
-1.54%
+2.99%
$ 1.46B
$ 100.68K
30
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.84
+0.26%
+0.07%
+1.11%
$ 1.37B
$ 2.17K
31
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.37B
$ 9.55M
32
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.62109
-3.77%
+59.18%
+132.48%
$ 1.35B
$ 23.93M
33
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7784
+0.54%
+5.26%
+1.30%
$ 1.31B
$ 1.53M
34
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002623
+0.42%
+1.52%
-3.59%
$ 1.08B
$ 49.47B
35
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.05B
$ 1.26M
36
Wrapped SOL
Wrapped SOL
WSOL
$ 77.38
-0.09%
+0.02%
+1.71%
$ 990.07M
$ 462.29M
37
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 910.78M
--
38
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08449
+0.07%
+0.45%
-2.71%
$ 781.23M
$ 3.13M
39
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 87.09
-0.07%
+0.01%
+1.67%
$ 780.58M
$ 1.00M
40
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
JLP
$ 3.68
-0.27%
+0.01%
+1.10%
$ 775.63M
$ 2.62M
41
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 100.15
-0.07%
+0.01%
+1.51%
$ 772.56M
$ 8.71M
42
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07992
+0.83%
+3.99%
+0.56%
$ 715.99M
$ 667.68K
43
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.046
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 699.09M
--
44
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 64,694
-0.02%
+0.00%
+1.10%
$ 663.23M
$ 925.85K
45
Render
Render
RENDER
$ 1.284
+0.16%
+0.16%
+0.08%
$ 659.32M
$ 65.80K
46
Hastra PRIME
Hastra PRIME
PRIME
$ 1.054
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 578.90M
$ 17.49M
47
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1687
+0.12%
+0.42%
-1.70%
$ 556.48M
$ 1.36M
48
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 64,442
-0.02%
+0.00%
+1.36%
$ 545.32M
$ 7.86K
49
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.542
-0.97%
+5.56%
+6.28%
$ 541.52M
$ 620.67K
50
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07752
+0.14%
+2.48%
+2.96%
$ 482.95M
$ 2.79M

Tez-tez verilən suallar

Solana Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Solana Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 3,013 tokenləri və ümumi $2014.24B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Solana Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Solana Ekosistemi tokenləri arasında CATA son 24 saat ərzində 479.40% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Solana Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 3,013 Solana Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Solana Ekosistemi tokenlərinə BTC, ETH, USDT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Solana Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Solana Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $2014.24B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Solana Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.