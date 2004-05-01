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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Morfo Ekosistemi tokenləri

Morfo Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 2.0624
-0.05%
-7.79%
+3.15%
$ 1.01B
$ 49.38K
2
Steakhouse USDC V2
Steakhouse USDC V2
STEAKUSDC
$ 1.028
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 93.20M
--
3
Gauntlet USDC PRIME V2
Gauntlet USDC PRIME V2
GTUSDCP
$ 1.031
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 74.97M
--
4
Steakhouse USDC Morpho Vault
Steakhouse USDC Morpho Vault
STEAKUSDC
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 74.56M
--
5
Steakhouse USDT V2
Steakhouse USDT V2
STEAKUSDT
$ 1.022
0.00%
0.00%
0.00%
$ 60.34M
--
6
Gauntlet USDC Prime Morpho Vault
Gauntlet USDC Prime Morpho Vault
GTUSDC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 28.12M
--
7
Steakhouse ETH Morpho Vault
Steakhouse ETH Morpho Vault
STEAKETH
$ 2,013.31
+0.10%
+0.01%
+1.67%
$ 23.56M
--
8
Steakhouse WETH V2
Steakhouse WETH V2
STEAKETH
$ 1,943.67
+0.11%
+0.01%
+1.78%
$ 16.65M
--
9
Gauntlet WETH PRIME V2
Gauntlet WETH PRIME V2
GTWETHP
$ 1,956.72
+0.37%
+0.01%
+2.08%
$ 9.07M
--
10
Gauntlet USDT PRIME V2
Gauntlet USDT PRIME V2
GTUSDTP
$ 1.02
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 4.12M
--
11
MEV Capital wETH
MEV Capital wETH
MCWETH
$ 2,070.27
+0.08%
+0.01%
+1.78%
$ 3.58M
--
12
MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault
MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault
USUALUSDC+
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.51M
--
13
Gauntlet USDT Balanced
Gauntlet USDT Balanced
GTUSDTB
$ 1.025
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 1.68M
--
14
Gauntlet USD Alpha
Gauntlet USD Alpha
GTUSDA
$ 1.079
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 1.62M
--
15
Steakhouse PYUSD V2
Steakhouse PYUSD V2
STEAKPYUSD
$ 1.037
0.00%
-0.00%
-0.19%
$ 300.06K
--
16
Gauntlet WETH Balanced
Gauntlet WETH Balanced
GTWETHB
$ 1,985.75
+0.37%
+0.01%
+2.12%
$ 197.38K
--
17
jvhhVault
jvhhVault
JVHHUSDC
$ 1.019
+0.10%
0.00%
+0.10%
$ 119.21K
--
18
Coinshift USDL Morpho Vault
Coinshift USDL Morpho Vault
CSUSDL
$ 0.969739
0.00%
--
0.00%
$ 72.60K
--
19
Re7 WBTC Morpho Vault
Re7 WBTC Morpho Vault
RE7WBTC
$ 65,732
+0.14%
+0.00%
+1.40%
$ 64.97K
--
20
Steakhouse PYUSD Morpho Vault
Steakhouse PYUSD Morpho Vault
STEAKPYUSD
$ 1.098
0.00%
-0.00%
-0.18%
$ 58.42K
--
21
Morpho eUSD
Morpho eUSD
MEUSD
$ 1.036
-0.10%
0.00%
+0.10%
$ 46.70K
--
22
Coinshift USDC
Coinshift USDC
CSUSDC
$ 1.077
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 45.63K
--
23
Re7 USDT Morpho Vault
Re7 USDT Morpho Vault
RE7USDT
$ 1.023
+0.10%
+0.00%
+1.39%
$ 19.87K
--

Tez-tez verilən suallar

Morfo Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Morfo Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 23 tokenləri və ümumi $1.41B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Morfo Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Morfo Ekosistemi tokenləri arasında GTWETHB son 24 saat ərzində 0.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Morfo Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 23 Morfo Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Morfo Ekosistemi tokenlərinə MORPHO, STEAKUSDC, GTUSDCP daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Morfo Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Morfo Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.41B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Morfo Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.