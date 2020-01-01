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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Hidratasiya Ekosistemi tokenləri

Hidratasiya Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.773
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
2
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.03
+0.57%
-0.84%
-0.24%
$ 1.36B
$ 2.12K
3
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05727
-0.38%
+4.59%
+7.64%
$ 1.32B
$ 1.04M
4
tBTC
tBTC
TBTC
$ 64,431
+0.15%
+0.00%
+1.37%
$ 290.34M
$ 1.09M
5
Kusama
Kusama
KSM
$ 2.887
+0.21%
+1.02%
-0.66%
$ 52.81M
$ 22.30K
6
Hydrated Dollar
Hydrated Dollar
HOLLAR
$ 0.997484
-0.04%
0.00%
-0.05%
$ 11.44M
$ 640.35K
7
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2708
+0.04%
+3.16%
+3.28%
$ 8.13M
$ 112.04K
8
GIGAETH
GIGAETH
GETH
$ 1,954.43
-0.01%
+0.01%
+2.34%
$ 3.27M
$ 307.51K
9
GIGADOT
GIGADOT
GDOT
$ 0.775831
-0.07%
+0.05%
+0.81%
$ 3.24M
$ 2.21K
10
RingDAO
RingDAO
RING
$ 0.00031585
0.00%
-0.00%
+2.61%
$ 539.53K
$ 99.07

Tez-tez verilən suallar

Hidratasiya Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Hidratasiya Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 10 tokenləri və ümumi $9.48B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Hidratasiya Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Hidratasiya Ekosistemi tokenləri arasında SKY son 24 saat ərzində 4.59% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Hidratasiya Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 10 Hidratasiya Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Hidratasiya Ekosistemi tokenlərinə LINK, AAVE, SKY daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Hidratasiya Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Hidratasiya Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $9.48B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Hidratasiya Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.