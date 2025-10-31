Bugünkü canlı Velvet qiyməti 0.22035 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VELVET / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VELVET qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Velvet qiyməti 0.22035 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VELVET / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VELVET qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

VELVET Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

VELVET Qiymət Məlumatları

VELVET Whitepaper

VELVET Rəsmi Veb-saytı

VELVET Tokenomikası

VELVET Qiymət Proqnozu

VELVET Qiymət Tarixçəsi

VELVET Alış Bələdçisi

VELVET / Fiat Valyuta Çevirən

VELVET Spot

VELVET USDT-M Fyuçersi

Velvet Logosu

Velvet qiyməti(VELVET)

1 VELVET / USD Canlı Qiyməti:

$0,22034
$0,22034$0,22034
+13,10%1D
USD
Velvet (VELVET) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:05:56 (UTC+8)

Velvet (VELVET) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,17269
$ 0,17269$ 0,17269
24 saat Aşağı
$ 0,22222
$ 0,22222$ 0,22222
24 saat Yüksək

$ 0,17269
$ 0,17269$ 0,17269

$ 0,22222
$ 0,22222$ 0,22222

$ 0,31715699544548037
$ 0,31715699544548037$ 0,31715699544548037

$ 0,032064654757022706
$ 0,032064654757022706$ 0,032064654757022706

+3,95%

+13,10%

+3,84%

+3,84%

Velvet (VELVET) canlı qiyməti $ 0,22035. VELVET son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,17269 və ən yüksək $ 0,22222 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. VELVET üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,31715699544548037, ən aşağı qiyməti isə $ 0,032064654757022706 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, VELVET son bir saat ərzində +3,95%, 24 saat ərzində +13,10% və son 7 gündə isə +3,84% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Velvet (VELVET) Bazar Məlumatları

No.890

$ 20,09M
$ 20,09M$ 20,09M

$ 121,17K
$ 121,17K$ 121,17K

$ 220,35M
$ 220,35M$ 220,35M

91,16M
91,16M 91,16M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

9,11%

BSC

Velvet üzrə cari Bazar Dəyəri $ 20,09M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 121,17K təşkil edir. VELVET üzrə dövriyyədə olan təklif 91,16M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 220,35M təşkil edir.

Velvet (VELVET) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Velvet qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0255213+13,10%
30 Gün$ +0,05184+30,76%
60 Gün$ +0,15667+246,02%
90 Gün$ +0,17398+375,19%
Bugünkü Velvet Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün VELVET $ +0,0255213 (+13,10%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Velvet 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,05184 (+30,76%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Velvet 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə VELVET $ +0,15667 (+246,02%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Velvet 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,17398 (+375,19%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Velvet (VELVET) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Velvet Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Velvet (VELVET) Nədir?

Velvet is a DeFAI Operating System streamlining onchain research, trading & portfolio management. Velvet app is live on BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic with 100k+ users trading & executing DeFi strategies. It's multi-agent AI Co-Pilot integrated into the app to help discover, analyze & execute new opportunities using natural language. Velvet infrastructure also allows others to create tokenized DeFi strategies & manage them via UI or APIs with 10k+ vaults already created by KOLs, traders & crypto hedge funds.

Velvet MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Velvet investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- VELVET steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Velvet haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Velvet satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Velvet Qiymət Proqnozu (USD)

Velvet (VELVET) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Velvet (VELVET) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Velvet üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Velvet qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Velvet (VELVET) Tokenomikası

Velvet (VELVET) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. VELVET tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Velvet (VELVET) necə alınır?

Necə Velvet alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Velvet Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

VELVET Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Velvet(VELVET) / VND
5.798,51025
1 Velvet(VELVET) / AUD
A$0,334932
1 Velvet(VELVET) / GBP
0,167466
1 Velvet(VELVET) / EUR
0,189501
1 Velvet(VELVET) / USD
$0,22035
1 Velvet(VELVET) / MYR
RM0,9232665
1 Velvet(VELVET) / TRY
9,259107
1 Velvet(VELVET) / JPY
¥33,71355
1 Velvet(VELVET) / ARS
ARS$317,048394
1 Velvet(VELVET) / RUB
17,6169825
1 Velvet(VELVET) / INR
19,518603
1 Velvet(VELVET) / IDR
Rp3.612,294504
1 Velvet(VELVET) / PHP
12,943359
1 Velvet(VELVET) / EGP
￡E.10,4071305
1 Velvet(VELVET) / BRL
R$1,185483
1 Velvet(VELVET) / CAD
C$0,3062865
1 Velvet(VELVET) / BDT
26,939991
1 Velvet(VELVET) / NGN
318,423378
1 Velvet(VELVET) / COP
$857,3928675
1 Velvet(VELVET) / ZAR
R.3,8054445
1 Velvet(VELVET) / UAH
9,2524965
1 Velvet(VELVET) / TZS
T.Sh.541,39995
1 Velvet(VELVET) / VES
Bs48,69735
1 Velvet(VELVET) / CLP
$207,5697
1 Velvet(VELVET) / PKR
Rs62,173956
1 Velvet(VELVET) / KZT
116,895675
1 Velvet(VELVET) / THB
฿7,1239155
1 Velvet(VELVET) / TWD
NT$6,7713555
1 Velvet(VELVET) / AED
د.إ0,8086845
1 Velvet(VELVET) / CHF
Fr0,17628
1 Velvet(VELVET) / HKD
HK$1,709916
1 Velvet(VELVET) / AMD
֏84,358794
1 Velvet(VELVET) / MAD
.د.م2,040441
1 Velvet(VELVET) / MXN
$4,0830855
1 Velvet(VELVET) / SAR
ريال0,8263125
1 Velvet(VELVET) / ETB
Br33,8788125
1 Velvet(VELVET) / KES
KSh28,4670165
1 Velvet(VELVET) / JOD
د.أ0,15622815
1 Velvet(VELVET) / PLN
0,806481
1 Velvet(VELVET) / RON
лв0,9673365
1 Velvet(VELVET) / SEK
kr2,080104
1 Velvet(VELVET) / BGN
лв0,370188
1 Velvet(VELVET) / HUF
Ft73,9913265
1 Velvet(VELVET) / CZK
4,636164
1 Velvet(VELVET) / KWD
د.ك0,0674271
1 Velvet(VELVET) / ILS
0,7161375
1 Velvet(VELVET) / BOB
Bs1,5226185
1 Velvet(VELVET) / AZN
0,374595
1 Velvet(VELVET) / TJS
SM2,02722
1 Velvet(VELVET) / GEL
0,5971485
1 Velvet(VELVET) / AOA
Kz201,9706065
1 Velvet(VELVET) / BHD
.د.ب0,0828516
1 Velvet(VELVET) / BMD
$0,22035
1 Velvet(VELVET) / DKK
kr1,4212575
1 Velvet(VELVET) / HNL
L5,786391
1 Velvet(VELVET) / MUR
10,021518
1 Velvet(VELVET) / NAD
$3,794427
1 Velvet(VELVET) / NOK
kr2,216721
1 Velvet(VELVET) / NZD
$0,383409
1 Velvet(VELVET) / PAB
B/.0,22035
1 Velvet(VELVET) / PGK
K0,929877
1 Velvet(VELVET) / QAR
ر.ق0,802074
1 Velvet(VELVET) / RSD
дин.22,3236585
1 Velvet(VELVET) / UZS
soʻm2.654,8186665
1 Velvet(VELVET) / ALL
L18,4278705
1 Velvet(VELVET) / ANG
ƒ0,3944265
1 Velvet(VELVET) / AWG
ƒ0,39663
1 Velvet(VELVET) / BBD
$0,4407
1 Velvet(VELVET) / BAM
KM0,370188
1 Velvet(VELVET) / BIF
Fr651,7953
1 Velvet(VELVET) / BND
$0,286455
1 Velvet(VELVET) / BSD
$0,22035
1 Velvet(VELVET) / JMD
$35,2317615
1 Velvet(VELVET) / KHR
884,938821
1 Velvet(VELVET) / KMF
Fr93,20805
1 Velvet(VELVET) / LAK
4.790,2172955
1 Velvet(VELVET) / LKR
රු67,0767435
1 Velvet(VELVET) / MDL
L3,719508
1 Velvet(VELVET) / MGA
Ar988,115505
1 Velvet(VELVET) / MOP
P1,7628
1 Velvet(VELVET) / MVR
3,371355
1 Velvet(VELVET) / MWK
MK382,5518385
1 Velvet(VELVET) / MZN
MT14,080365
1 Velvet(VELVET) / NPR
रु31,258851
1 Velvet(VELVET) / PYG
1.562,7222
1 Velvet(VELVET) / RWF
Fr319,72785
1 Velvet(VELVET) / SBD
$1,8134805
1 Velvet(VELVET) / SCR
3,102528
1 Velvet(VELVET) / SRD
$8,5385625
1 Velvet(VELVET) / SVC
$1,9280625
1 Velvet(VELVET) / SZL
L3,794427
1 Velvet(VELVET) / TMT
m0,771225
1 Velvet(VELVET) / TND
د.ت0,6495918
1 Velvet(VELVET) / TTD
$1,493973
1 Velvet(VELVET) / UGX
Sh767,6994
1 Velvet(VELVET) / XAF
Fr124,93845
1 Velvet(VELVET) / XCD
$0,594945
1 Velvet(VELVET) / XOF
Fr124,93845
1 Velvet(VELVET) / XPF
Fr22,69605
1 Velvet(VELVET) / BWP
P2,95269
1 Velvet(VELVET) / BZD
$0,4429035
1 Velvet(VELVET) / CVE
$20,959692
1 Velvet(VELVET) / DJF
Fr39,00195
1 Velvet(VELVET) / DOP
$14,1398595
1 Velvet(VELVET) / DZD
د.ج28,6388895
1 Velvet(VELVET) / FJD
$0,497991
1 Velvet(VELVET) / GNF
Fr1.915,94325
1 Velvet(VELVET) / GTQ
Q1,687881
1 Velvet(VELVET) / GYD
$46,1258655
1 Velvet(VELVET) / ISK
kr27,54375

Velvet Mənbəyi

Velvet haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Velvet Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Velvet Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Velvet (VELVET) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı VELVET qiyməti 0,22035 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
VELVET / USD cari qiyməti nədir?
VELVET / USD cari qiyməti $ 0,22035 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Velvet üçün bazar dəyəri nədir?
VELVET üçün bazar dəyəri $ 20,09M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
VELVET aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
VELVET aktivinin dövriyyədə olan təklifi 91,16M USD təşkil edir.
VELVET üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
VELVET ATH qiyməti olan 0,31715699544548037 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı VELVET qiyməti (ATL) nədir?
VELVET ATL qiyməti olan 0,032064654757022706 USD dəyərinə endi.
VELVET ticarət həcmi nədir?
VELVET üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 121,17K USD.
VELVET bu il daha da yüksələcək?
VELVET bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün VELVET qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:05:56 (UTC+8)

Velvet (VELVET) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

VELVET / USD Kalkulyatoru

Miqdar

VELVET
VELVET
USD
USD

1 VELVET = 0,22035 USD

VELVET Ticarəti Edin

VELVET/USDC
$0,22076
$0,22076$0,22076
+13,41%
VELVET/USDT
$0,22034
$0,22034$0,22034
+13,15%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

