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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Zilliqa üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Zilliqa üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Zilliqa (ZIL) texniki analizi

Bugünkü Zilliqa (ZIL) texniki analizi

Zilliqa analizi səhifəsi ZIL gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Zilliqa analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Zilliqa (ZIL) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,00258---3,09%-1,34%-35,44%
Zilliqa qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Zilliqa texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Zilliqa anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 15
Neytral 3
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 1Neytral 3Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,002252
0,002251
R2
0,002251
0,002251
R1
0,002251
0,002251
PP
0,00225
0,00225
S1
0,00225
0,00225
S2
0,002249
0,00225
S3
0,002249
0,002249

Zilliqa bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,01M
$1,78 M
$1,77 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,11 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,11 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,03M
7 günlük aktiv alışlar
$0,33 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,30 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Zilliqa kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıZILUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,00
2026-08-18-$0,01 M0,00
2026-08-17-$0,01 M0,00
2026-08-16-$0,01 M0,00
2026-08-15-$0,01 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Zilliqa haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Zilliqa (ZIL) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Zilliqa qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ZIL/USDT
$0,002578
$0,002578$0,002578
+5,61%
21.27M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ZIL / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ZIL
ZIL
USD
USD

1 ZIL = 0,00258 USD

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