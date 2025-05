ZIL

Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.

AdZIL

SıralamaNo.183

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.07%

Dövriyyə Təklifi19,554,693,709.912052

Maksimum Təklif21,000,000,000

Ümumi Təchizat20,237,649,135.62205

Dövriyyə Faizi0.9311%

Buraxılış Tarixi2018-01-25 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0.0081 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.25629331,2021-05-06

Ən Aşağı Qiymət0.00247720674605,2020-03-13

İctimai BlokçeynZIL

Sektor

Sosial Media

