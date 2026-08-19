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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ZIGCOIN üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ZIGCOIN üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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ZIG Qiymət Məlumatları

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ZIG Whitepaper

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Bugünkü ZIGCOIN (ZIG) texniki analizi

Bugünkü ZIGCOIN (ZIG) texniki analizi

ZIGCOIN analizi səhifəsi ZIG gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda ZIGCOIN analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

ZIGCOIN (ZIG) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,036343---8,34%-13,73%-26,68%
ZIGCOIN qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

ZIGCOIN texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış ZIGCOIN anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü satış
Satış 17
Neytral 5
Alış 4
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 3Neytral 5Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,03652
0,03646
R2
0,03646
0,03642
R1
0,03643
0,0364
PP
0,03637
0,03637
S1
0,03634
0,03633
S2
0,03628
0,03631
S3
0,03625
0,03628

ZIGCOIN bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,04M
$0,15 M
$0,20 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,01 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,02 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,02 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

ZIGCOIN kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıZIGUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,04 M0,04
2026-08-18-$0,11 M0,04
2026-08-17-$0,88 M0,04
2026-08-16-$1,12 M0,04
2026-08-15-$0,19 M0,04

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

ZIGCOIN haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də ZIGCOIN (ZIG) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı ZIGCOIN qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ZIG/USDT
$0,036334
$0,036334$0,036334
-0,54%
12.28M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ZIG / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ZIG
ZIG
USD
USD

1 ZIG = 0,036343 USD

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