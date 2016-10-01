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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Zcash üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Zcash üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

ZEC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ZEC Qiymət Məlumatları

ZEC nədir

ZEC Whitepaper

ZEC Rəsmi Veb-saytı

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Bugünkü Zcash (ZEC) texniki analizi

Bugünkü Zcash (ZEC) texniki analizi

Zcash analizi səhifəsi ZEC gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Zcash analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Zcash (ZEC) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$507,95--+5,92%-4,29%-22,39%
Zcash qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Zcash texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Zcash anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 10
Neytral 2
Alış 14
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 8Neytral 0Alış 6
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 2Neytral 2Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
507,88
507,81
R2
507,81
507,7297
R1
507,6699
507,6802
PP
507,5999
507,5999
S1
507,4599
507,5197
S2
507,3899
507,4702
S3
507,2499
507,3899

Zcash bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-1,78M
$12,21 M
$13,99 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,87M
3 günlük aktiv alışlar
$134,47 M
3 günlük aktiv satışlar
$133,61 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,26M
7 günlük aktiv alışlar
$344,68 M
7 günlük aktiv satışlar
$344,42 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Zcash kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıZECUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$2,81 M502,74
2026-08-18$0,23 M510,29
2026-08-17$0,04 M513,77
2026-08-16$1,64 M494,11
2026-08-15$3,62 M489,64

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Zcash haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Zcash (ZEC) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Zcash qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ZEC/USDT
$507,95
$507,95$507,95
-0,44%
2.69K (USDT)
ZEC/USDC
$507,32
$507,32$507,32
-0,55%
116.36 (USDT)
ZEC/USD1
$507,53
$507,53$507,53
-0,65%
106.13 (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ZEC / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ZEC
ZEC
USD
USD

1 ZEC = 507,95 USD

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