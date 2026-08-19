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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, YearnFinance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, YearnFinance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü YearnFinance (YFI) texniki analizi

Bugünkü YearnFinance (YFI) texniki analizi

YearnFinance analizi səhifəsi YFI gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda YearnFinance analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

YearnFinance (YFI) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$1.986,6--+0,42%-4,99%-20,32%
YearnFinance qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

YearnFinance texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış YearnFinance anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 13
Neytral 2
Alış 11
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 10Neytral 0Alış 4
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
1.984,3333
1.983,6666
R2
1.983,6666
1.983,2846
R1
1.983,3333
1.983,0486
PP
1.982,6666
1.982,6666
S1
1.982,3333
1.982,2846
S2
1.981,6666
1.982,0486
S3
1.981,3333
1.981,6666

YearnFinance bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,09M
$2,03 M
$1,94 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,08 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,09 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$0,21 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,23 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

YearnFinance kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıYFIUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,03 M1.976,80
2026-08-18$0,01 M1.940,60
2026-08-17$0,00 M1.946,90
2026-08-16$0,03 M1.977,20
2026-08-15$0,01 M1.969,90

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

YearnFinance haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də YearnFinance (YFI) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı YearnFinance qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
YFI/USDT
$1.986,5
$1.986,5$1.986,5
+2,37%
32.62 (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

YFI / USD Kalkulyatoru

Miqdar

YFI
YFI
USD
USD

1 YFI = 1.986,6 USD

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