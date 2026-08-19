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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Avalanche üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Avalanche üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Avalanche (AVAX) texniki analizi

Bugünkü Avalanche (AVAX) texniki analizi

Avalanche analizi səhifəsi AVAX gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Avalanche analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Avalanche (AVAX) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$6,349--+0,85%-4,08%-32,35%
Avalanche qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Avalanche texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Avalanche anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 11
Neytral 6
Alış 9
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 7Neytral 1Alış 6
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 4Neytral 5Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
6,3463
6,3456
R2
6,3456
6,3452
R1
6,3453
6,345
PP
6,3446
6,3446
S1
6,3443
6,3442
S2
6,3436
6,344
S3
6,3433
6,3436

Avalanche bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
3,76M
$29,59 M
$25,83 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-1,68M
3 günlük aktiv alışlar
$51,04 M
3 günlük aktiv satışlar
$52,72 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,19M
7 günlük aktiv alışlar
$127,58 M
7 günlük aktiv satışlar
$127,39 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Avalanche kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıAVAXUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,35 M6,33
2026-08-18-$1,48 M6,37
2026-08-17-$0,15 M6,33
2026-08-16-$0,21 M6,43
2026-08-15-$0,58 M6,56

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Avalanche haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Avalanche (AVAX) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Avalanche qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
AVAX/USDT
$6,349
$6,349$6,349
-0,44%
48.77K (USDT)
AVAX/USDC
$6,339
$6,339$6,339
-0,47%
4.10K (USDT)
AVAX/USD1
$6,351
$6,351$6,351
-0,44%
8.21K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

AVAX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

AVAX
AVAX
USD
USD

1 AVAX = 6,349 USD

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