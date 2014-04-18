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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Monero üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Monero üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

XMR Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

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Bugünkü Monero (XMR) texniki analizi

Bugünkü Monero (XMR) texniki analizi

Monero analizi səhifəsi XMR gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Monero analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Monero (XMR) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$413,13--+3,33%+23,53%+4,74%
Monero qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Monero texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Monero anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 16
Neytral 2
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 12Neytral 0Alış 2
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 2Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
412,8866
412,8833
R2
412,8833
412,8795
R1
412,8766
412,8771
PP
412,8733
412,8733
S1
412,8666
412,8695
S2
412,8633
412,8671
S3
412,8566
412,8633

Monero bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,08M
$8,39 M
$8,47 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,09M
3 günlük aktiv alışlar
$4,56 M
3 günlük aktiv satışlar
$4,47 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,11M
7 günlük aktiv alışlar
$11,51 M
7 günlük aktiv satışlar
$11,40 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Monero kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıXMRUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,05 M415,00
2026-08-18$0,97 M416,35
2026-08-17-$0,19 M412,45
2026-08-16$0,34 M414,52
2026-08-15$2,24 M407,81

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Monero haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Monero (XMR) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Monero qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
XMR/USDT
$413,13
$413,13$413,13
-0,79%
3.49K (USDT)
XMR/USDC
$412,15
$412,15$412,15
-0,97%
191.56 (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

XMR / USD Kalkulyatoru

Miqdar

XMR
XMR
USD
USD

1 XMR = 413,13 USD

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