Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.

SıralamaNo.23

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0018%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)601.85%

Dövriyyə Təklifi18,446,744.07370955

Maksimum Təklif∞

Ümumi Təchizat18,446,744.07370955

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2014-04-18 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi517.62024523,2021-05-07

Ən Aşağı Qiymət0.21296699345111847,2015-01-14

İctimai BlokçeynXMR

Sektor

Sosial Media

