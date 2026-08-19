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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, XDC Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, XDC Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü XDC Network (XDC) texniki analizi

Bugünkü XDC Network (XDC) texniki analizi

XDC Network analizi səhifəsi XDC gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda XDC Network analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

XDC Network (XDC) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,02702--+0,70%-5,79%-25,01%
XDC Network qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

XDC Network texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış XDC Network anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 2
Neytral 11
Alış 13
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 1Neytral 6Alış 7
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 1Neytral 5Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,02703
0,02703
R2
0,02703
0,02702
R1
0,02702
0,02702
PP
0,02702
0,02702
S1
0,02701
0,02701
S2
0,02701
0,02701
S3
0,027
0,02701

XDC Network bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,28M
$1,33 M
$1,61 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,47 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,47 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,95 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,96 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

XDC Network kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıXDCUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,03 M0,03
2026-08-18$0,02 M0,03
2026-08-17$0,08 M0,03
2026-08-16$0,00 M0,03
2026-08-15$0,00 M0,03

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

XDC Network haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də XDC Network (XDC) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı XDC Network qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
XDC/USDT
$0,02702
$0,02702$0,02702
+0,48%
2.92M (USDT)
XDC/USDC
$0,02703
$0,02703$0,02703
+0,63%
2.07M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

XDC / USD Kalkulyatoru

Miqdar

XDC
XDC
USD
USD

1 XDC = 0,02702 USD

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