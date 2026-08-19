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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, VeChain üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, VeChain üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

VET Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

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VET nədir

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VET Rəsmi Veb-saytı

VET Tokenomikası

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Bugünkü VeChain (VET) texniki analizi

Bugünkü VeChain (VET) texniki analizi

VeChain analizi səhifəsi VET gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda VeChain analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

VeChain (VET) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,004416---4,25%-5,71%-32,50%
VeChain qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

VeChain texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış VeChain anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 4
Neytral 7
Alış 15
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 1Neytral 5Alış 8
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,004408
0,004407
R2
0,004407
0,004407
R1
0,004407
0,004407
PP
0,004406
0,004406
S1
0,004406
0,004406
S2
0,004405
0,004406
S3
0,004405
0,004405

VeChain bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,15M
$7,42 M
$7,57 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,80 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,82 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,12M
7 günlük aktiv alışlar
$2,03 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,91 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

VeChain kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıVETUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,02 M0,00
2026-08-18-$0,02 M0,00
2026-08-17-$0,02 M0,00
2026-08-16-$0,02 M0,00
2026-08-15$0,02 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

VeChain haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də VeChain (VET) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı VeChain qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
VET/USDT
$0,004415
$0,004415$0,004415
-0,20%
9.45M (USDT)
VET/USDC
$0,004413
$0,004413$0,004413
-0,24%
12.89M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

VET / USD Kalkulyatoru

Miqdar

VET
VET
USD
USD

1 VET = 0,004416 USD

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