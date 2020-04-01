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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Trust Wallet üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Trust Wallet üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

TWT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TWT Qiymət Məlumatları

TWT nədir

TWT Rəsmi Veb-saytı

TWT Tokenomikası

TWT Qiymət Proqnozu

TWT Qiymət Tarixçəsi

TWT Alış Bələdçisi

TWT / Fiat Valyuta Çevirən

TWT Spot

TWT USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü Trust Wallet (TWT) texniki analizi

Bugünkü Trust Wallet (TWT) texniki analizi

Trust Wallet analizi səhifəsi TWT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Trust Wallet analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Trust Wallet (TWT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,3843---3,33%+15,54%-16,43%
Trust Wallet qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Trust Wallet texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Trust Wallet anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 8
Neytral 0
Alış 18
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 0Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,3841
0,384
R2
0,384
0,3839
R1
0,3838
0,3838
PP
0,3837
0,3837
S1
0,3835
0,3836
S2
0,3834
0,3835
S3
0,3832
0,3834

Trust Wallet bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,12M
$3,68 M
$3,80 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,17 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,18 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,60 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,60 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Trust Wallet kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıTWTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,38
2026-08-18-$0,01 M0,38
2026-08-17$0,04 M0,38
2026-08-16-$0,04 M0,40
2026-08-15-$0,01 M0,40

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Trust Wallet haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Trust Wallet (TWT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Trust Wallet qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
TWT/USDT
$0,3843
$0,3843$0,3843
+0,18%
169.66K (USDT)
TWT/USDC
$0,3846
$0,3846$0,3846
+0,20%
141.10K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

TWT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

TWT
TWT
USD
USD

1 TWT = 0,3842 USD

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