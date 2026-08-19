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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, TIA üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, TIA üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü TIA (TIA) texniki analizi

Bugünkü TIA (TIA) texniki analizi

TIA analizi səhifəsi TIA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda TIA analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

TIA (TIA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,3024---1,21%-16,14%-24,20%
TIA qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

TIA texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış TIA anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 3
Neytral 6
Alış 17
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 3Neytral 6Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,3022
0,3021
R2
0,3021
0,3021
R1
0,3021
0,3021
PP
0,302
0,302
S1
0,302
0,302
S2
0,3019
0,302
S3
0,3019
0,3019

TIA bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,35M
$10,98 M
$11,33 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,03M
3 günlük aktiv alışlar
$5,19 M
3 günlük aktiv satışlar
$5,22 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,35M
7 günlük aktiv alışlar
$11,96 M
7 günlük aktiv satışlar
$12,31 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

TIA kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıTIAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,06 M0,30
2026-08-18-$0,14 M0,30
2026-08-17-$0,11 M0,30
2026-08-16-$0,05 M0,31
2026-08-15$0,02 M0,31

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

TIA haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də TIA (TIA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı TIA qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
TIA/USDT
$0,3024
$0,3024$0,3024
-0,13%
502.65K (USDT)
TIA/USDC
$0,3025
$0,3025$0,3025
-0,03%
189.56K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

TIA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

TIA
TIA
USD
USD

1 TIA = 0,3024 USD

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