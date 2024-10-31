TIA (TIA) Tokenomikası
TIA (TIA) Məlumatları
Celestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.
TIA (TIA) Tokenomikası və Qiymət Analizi
TIA (TIA) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
TIA (TIA) Tokenin Dərin Analizi
TIA tokenin necə buraxıldığını, paylandığını və kilidinin açıldığını daha dərindən araşdırın. Bu bölmə tokenin iqtisadi quruluşunun əsas aspektləri olan istifadə, təşviqlər və haqq qazanma prosesini vurğulayır.
Celestia’s token economics are designed to support its modular data availability network, incentivize network participants, and ensure long-term sustainability. Below is a comprehensive breakdown of its issuance, allocation, usage, incentive, locking, and unlocking mechanisms, with a detailed table for clarity.
Issuance Mechanism
- Token Name: TIA
- Initial Supply: 1,000,000,000 TIA at mainnet launch (Oct. 31, 2023)
- Inflation:
- Starts at 8% annual inflation for the first year.
- Decreases by 10% each year until stabilizing at 1.5% annual inflation from Oct. 31, 2039, onward.
- 98% of new tokens go to validators as block rewards; 2% to the Community Pool for ecosystem initiatives.
Allocation Mechanism
|Category
|Description
|% of Genesis Supply
|Public Allocation
|Genesis Drop & Incentivized Testnet (7.41%), Future Initiatives (12.59%)
|20.00%
|R&D & Ecosystem
|Foundation & core devs for protocol maintenance, development, and ecosystem initiatives
|26.79%
|Early Backers: Series A&B
|Early supporters of Celestia
|19.67%
|Early Backers: Seed
|Early supporters of Celestia
|15.90%
|Initial Core Contributors
|Celestia Labs team members and first core contributors
|17.64%
Usage and Incentive Mechanism
- Network Transaction Fees: All data availability transactions (“PayforBlobs”) require TIA for fees, which are composed of a flat and a variable component based on data size.
- Staking: TIA holders can stake tokens to secure the network and earn inflationary rewards.
- Governance: TIA stakers can propose and vote on on-chain governance proposals (Celestia Improvement Proposals, CIPs) that affect network parameters and Community Pool spending.
- Community Pool: Receives 2% of block rewards, funding ecosystem initiatives via governance.
Locking and Unlocking Mechanism
- Staking: All tokens, whether locked or unlocked, can be staked. Staking rewards are unlocked upon receipt and immediately liquid.
- Unlock Schedules: Each allocation category has a specific vesting and unlocking schedule, summarized below.
Unlocking Table
|Allocation Category
|Unlocking Schedule
|Unlock Start Date
|Unlock Method
|Amount (TIA)
|Unlock Periods
|Public Allocation
|Fully unlocked at launch
|2023-10-31
|Instant
|200,000,000
|1
|R&D & Ecosystem
|25% unlocked at launch; 75% unlocks daily from year 1 to year 4
|2023-10-31
|Instant/Daily
|67M/201M
|1/1095
|Early Backers: Seed
|33% unlocked at year 1; 67% unlocks daily from year 1 to year 2
|2024-10-31
|Instant/Daily
|52.47M/106.53M
|1/365
|Early Backers: Series A&B
|33% unlocked at year 1; 67% unlocks daily from year 1 to year 2
|2024-10-31
|Instant/Daily
|65.01M/131.99M
|1/365
|Initial Core Contributors
|33% unlocked at year 1; 67% unlocks daily from year 1 to year 3
|2024-10-31
|Instant/Daily
|58.08M/117.92M
|1/730
- Cliff Unlock Event: On Oct. 31, 2024, a major unlock (“cliff”) occurs, releasing 33% of allocations for Early Backers and Core Contributors, significantly increasing circulating supply.
- Continuous Vesting: Remaining tokens for these groups unlock linearly (daily) over the subsequent 1–3 years, depending on the category.
- R&D & Ecosystem: 25% unlocked at launch, 75% unlocks daily over three years starting from the first anniversary.
Implications and Analysis
- Supply Dynamics: The initial cliff unlock introduces a large supply shock, followed by predictable, steady monthly unlocks, which can impact market liquidity and price.
- Incentive Alignment: The inflationary rewards and vesting schedules are designed to incentivize long-term participation and network security.
- Governance and Flexibility: TIA holders have significant influence over network parameters and ecosystem funding, supporting decentralized governance.
References
- For detailed unlock schedules and governance, see the Celestia documentation.
- For the inflation schedule, refer to ADR019.
Celestia’s token economics reflect a careful balance between rewarding early contributors, supporting ongoing development, and fostering a robust, decentralized ecosystem. The combination of inflationary rewards, structured unlocks, and active governance mechanisms aims to ensure both security and adaptability as the network evolves.
TIA (TIA) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
TIA (TIA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum TIA token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
TIA tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
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İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.