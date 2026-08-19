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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Stacks üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Stacks üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Stacks (STX) texniki analizi

Bugünkü Stacks (STX) texniki analizi

Stacks analizi səhifəsi STX gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Stacks analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Stacks (STX) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,1188---5,49%-27,26%-50,69%
Stacks qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Stacks texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Stacks anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü satış
Satış 14
Neytral 11
Alış 1
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 10Neytral 4Alış 0
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 4Neytral 7Alış 1
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,1189
0,1188
R2
0,1188
0,1188
R1
0,1188
0,1188
PP
0,1187
0,1187
S1
0,1187
0,1187
S2
0,1186
0,1187
S3
0,1186
0,1186

Stacks bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,13M
$9,84 M
$9,97 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,12 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,11 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,07M
7 günlük aktiv alışlar
$0,38 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,31 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Stacks kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSTXUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,12
2026-08-18-$0,07 M0,12
2026-08-17-$0,01 M0,12
2026-08-16-$0,05 M0,12
2026-08-15-$0,10 M0,12

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Stacks haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Stacks (STX) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Stacks qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
STX/USDT
$0,1188
$0,1188$0,1188
-1,24%
509.74K (USDT)
STX/USDC
$0,11893
$0,11893$0,11893
-1,04%
465.46K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

STX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

STX
STX
USD
USD

1 STX = 0,1188 USD

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