Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, STORJ üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, STORJ üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

STORJ Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

STORJ Qiymət Məlumatları

STORJ nədir

STORJ Whitepaper

STORJ Rəsmi Veb-saytı

STORJ Tokenomikası

STORJ Qiymət Proqnozu

STORJ Qiymət Tarixçəsi

STORJ Alış Bələdçisi

STORJ / Fiat Valyuta Çevirən

STORJ Spot

STORJ USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü STORJ (STORJ) texniki analizi

Bugünkü STORJ (STORJ) texniki analizi

STORJ analizi səhifəsi STORJ gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda STORJ analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

STORJ (STORJ) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,04028---25,82%-45,22%-64,56%
STORJ qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

STORJ texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış STORJ anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 9
Neytral 5
Alış 12
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 6Neytral 2Alış 6
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 3Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,04009
0,04009
R2
0,04009
0,04008
R1
0,04008
0,04008
PP
0,04008
0,04008
S1
0,04007
0,04007
S2
0,04007
0,04007
S3
0,04006
0,04007

STORJ bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,18M
$1,32 M
$1,51 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,10 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,10 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,70 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,70 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

STORJ kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSTORJUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,02 M0,04
2026-08-18-$0,05 M0,04
2026-08-17$0,01 M0,04
2026-08-16$0,02 M0,04
2026-08-15$0,05 M0,04

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

STORJ haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də STORJ (STORJ) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı STORJ qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
STORJ/USDT
$0,04028
$0,04028$0,04028
-0,71%
1.51M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

STORJ / USD Kalkulyatoru

Miqdar

STORJ
STORJ
USD
USD

1 STORJ = 0,04028 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.