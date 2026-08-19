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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SEI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SEI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü SEI (SEI) texniki analizi

Bugünkü SEI (SEI) texniki analizi

SEI analizi səhifəsi SEI gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda SEI analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

SEI (SEI) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,03869---3,35%-15,55%-37,74%
SEI qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

SEI texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış SEI anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 3
Neytral 7
Alış 16
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 1Alış 13
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 3Neytral 6Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,03867
0,03866
R2
0,03866
0,03865
R1
0,03865
0,03864
PP
0,03864
0,03864
S1
0,03863
0,03863
S2
0,03862
0,03862
S3
0,03861
0,03862

SEI bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
2,83M
$23,18 M
$20,35 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,37M
3 günlük aktiv alışlar
$4,08 M
3 günlük aktiv satışlar
$4,45 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,52M
7 günlük aktiv alışlar
$10,61 M
7 günlük aktiv satışlar
$11,13 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SEI kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıSEIUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,02 M0,04
2026-08-18-$0,05 M0,04
2026-08-17$0,06 M0,04
2026-08-16-$0,15 M0,04
2026-08-15$0,16 M0,04

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SEI haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də SEI (SEI) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı SEI qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SEI/USDT
$0,03869
$0,03869$0,03869
-0,91%
1.15M (USDT)
SEI/USDC
$0,03864
$0,03864$0,03864
-1,04%
1.44M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

SEI / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SEI
SEI
USD
USD

1 SEI = 0,03869 USD

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