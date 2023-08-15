SEI (SEI) Tokenomikası
SEI (SEI) Məlumatları
Sei is a Layer 1 optimized for the exchange of digital assets, a fully open source, general purpose blockchain. The advancements Sei has made to the underlying consensus mechanism and transaction processing enables parallel execution, industry-leading finality, and a smooth user experience for apps built on the Sei blockchain.
SEI (SEI) Tokenomikası və Qiymət Analizi
SEI (SEI) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
SEI (SEI) Tokenin Dərin Analizi
SEI tokenin necə buraxıldığını, paylandığını və kilidinin açıldığını daha dərindən araşdırın. Bu bölmə tokenin iqtisadi quruluşunun əsas aspektləri olan istifadə, təşviqlər və haqq qazanma prosesini vurğulayır.
Overview
Sei (SEI) is the native token of the Sei Network, a high-performance Layer-1 blockchain. The tokenomics are designed to incentivize network participation, ecosystem growth, and long-term alignment among stakeholders. Below is a comprehensive breakdown of the SEI token’s issuance, allocation, usage, incentive mechanisms, locking, and unlocking schedules.
Issuance Mechanism
- Maximum Supply: 10 billion SEI tokens.
- Initial Issuance: At mainnet launch (August 2023), a portion of tokens was unlocked instantly, with the remainder subject to multi-year vesting schedules.
- Inflation: After the initial distribution, staking rewards are funded from the ecosystem reserve, and subsequently, new tokens may be minted (inflationary) to continue rewards.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|% of Max Supply
|Unlocking Details
|Staking Rewards & Ecosystem Reserve
|48%
|27% unlocked at launch, ~46% over 2 years, remaining 27% over next 7 years
|Private Sale Investors
|20%
|1-year cliff, then 3-year linear vesting
|Team
|20%
|1-year cliff, then 5-year linear vesting (76% in first 3 years, 24% over next 2 years)
|Foundation
|9%
|22% unlocked at launch, remaining 78% over 2 years
|Binance Launchpool
|3%
|Fully unlocked at mainnet launch
Usage and Incentive Mechanisms
- Transaction Fees: SEI is used to pay for network transaction fees.
- Staking: Tokenholders can stake SEI to secure the network, either as validators or by delegating to validators. Stakers earn rewards (APR ~4.46% as of early 2024).
- Governance: Staked SEI grants voting power in on-chain governance.
- Ecosystem Incentives: Grants, airdrops, and rewards for builders, contributors, and users.
- Airdrops: 3% of supply allocated to early users and testnet participants.
- Binance Launchpool: 3% distributed to users staking BNB, TUSD, or FDUSD on Binance for 30 days at launch.
Locking and Unlocking Mechanisms
- Vesting Schedules: Most allocations are subject to vesting, with cliffs and linear unlocks to align incentives and prevent supply shocks.
- Staking Lock: Unstaking SEI requires a 3-week unbonding period.
- No Minimums/Maximums: No restrictions on the amount staked or number of delegators.
Unlocking Schedule Table
|Allocation Category
|Unlock Start
|Unlock End
|Unlock Mechanism & Notes
|Staking/Ecosystem Reserve
|2023-08-15
|2031-08-15
|27% at launch, ~46% over 2 years (monthly), 27% over next 7 years (monthly)
|Private Sale Investors
|2024-09-15
|2027-08-15
|1-year cliff, then monthly linear vesting over 3 years
|Team
|2024-09-15
|2029-08-15
|1-year cliff, then 76% over 3 years, 24% over next 2 years (monthly linear)
|Foundation
|2023-08-15
|2025-07-15
|22% at launch, 78% over 2 years (monthly)
|Binance Launchpool
|2023-08-15
|2023-08-15
|Fully unlocked at launch
Key Insights and Implications
- Gradual Unlocking: The 9-year vesting schedule is designed to minimize inflationary shocks and support long-term stability.
- Ecosystem Focus: Nearly half the supply is reserved for staking and ecosystem growth, emphasizing user and developer incentives.
- Long-Term Alignment: Team and investor tokens are locked with cliffs and extended vesting, aligning interests with the network’s future.
- Governance Flexibility: Tokenomics and allocations may evolve through community governance.
Additional Notes
- Staking Rewards: Funded initially from the ecosystem reserve, then via inflation.
- Validator Set: Top 39 validators by stake are active; delegators share in rewards minus validator commission.
- No ICO/Community Sale: SEI was not distributed via public ICO; airdrops and launchpool were the main distribution methods for the public.
References
- For a detailed breakdown and visualizations, see Messari’s report: Understanding Sei: A Comprehensive Overview
- Official Sei documentation and whitepaper: Sei Whitepaper
This structure ensures a transparent, incentive-aligned, and sustainable token economy for Sei, supporting both early participants and long-term network health.
SEI (SEI) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
SEI (SEI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum SEI token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
SEI tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
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İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.