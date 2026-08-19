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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, RavenCoin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, RavenCoin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü RavenCoin (RVN) texniki analizi

Bugünkü RavenCoin (RVN) texniki analizi

RavenCoin analizi səhifəsi RVN gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda RavenCoin analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

RavenCoin (RVN) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,003054--+9,89%-18,46%-44,58%
RavenCoin qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

RavenCoin texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış RavenCoin anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü satış
Satış 16
Neytral 7
Alış 3
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 10Neytral 2Alış 2
Texniki göstəricilər:Güclü satışSatış 6Neytral 5Alış 1
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,002714
0,002714
R2
0,002714
0,002713
R1
0,002713
0,002713
PP
0,002713
0,002713
S1
0,002712
0,002712
S2
0,002712
0,002712
S3
0,002711
0,002712

RavenCoin bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,00M
$2,84 M
$2,84 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,35 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,37 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,89 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,88 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

RavenCoin kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıRVNUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,03 M0,00
2026-08-18$0,00 M0,00
2026-08-17-$0,14 M0,00
2026-08-16-$0,04 M0,00
2026-08-15$0,00 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

RavenCoin haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də RavenCoin (RVN) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı RavenCoin qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
RVN/USDT
$0,003051
$0,003051$0,003051
+0,03%
18.24M (USDT)
RVN/USDC
$0,003042
$0,003042$0,003042
-0,36%
18.42M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

RVN / USD Kalkulyatoru

Miqdar

RVN
RVN
USD
USD

1 RVN = 0,003054 USD

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