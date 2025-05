RVN

Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

AdRVN

SıralamaNo.253

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.06%

Dövriyyə Təklifi15,192,675,406.094606

Maksimum Təklif21,000,000,000

Ümumi Təchizat15,192,675,406.094606

Dövriyyə Faizi0.7234%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0.026499 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.28542094,2021-02-20

Ən Aşağı Qiymət0.00879405250642,2020-03-13

İctimai BlokçeynRVN

TəqdimatRavencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.