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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Polygon Ecosystem üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Polygon Ecosystem üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Polygon Ecosystem (POL) texniki analizi

Bugünkü Polygon Ecosystem (POL) texniki analizi

Polygon Ecosystem analizi səhifəsi POL gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Polygon Ecosystem analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Polygon Ecosystem (POL) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0.08215--+8.90%+1.64%-10.30%
Polygon Ecosystem qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Polygon Ecosystem texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Polygon Ecosystem anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 14
Neytral 4
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 12Neytral 1Alış 1
Texniki göstəricilər:AlışSatış 2Neytral 3Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0.08206
0.08205
R2
0.08205
0.08205
R1
0.08205
0.08205
PP
0.08204
0.08204
S1
0.08204
0.08204
S2
0.08203
0.08204
S3
0.08203
0.08203

Polygon Ecosystem bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0.09M
$5.55 M
$5.46 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0.09M
3 günlük aktiv alışlar
$6.42 M
3 günlük aktiv satışlar
$6.50 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0.03M
7 günlük aktiv alışlar
$9.00 M
7 günlük aktiv satışlar
$9.03 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Polygon Ecosystem kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıPOLUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0.08 M0.08
2026-08-18$0.64 M0.08
2026-08-17$0.55 M0.08
2026-08-16$0.00 M0.08
2026-08-15-$0.08 M0.08

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Polygon Ecosystem haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Polygon Ecosystem (POL) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Polygon Ecosystem qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
POL/USDT
$0.08215
$0.08215$0.08215
+0.64%
2.19M (USDT)
POL/USDC
$0.08206
$0.08206$0.08206
+0.57%
677.87K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

POL / USD Kalkulyatoru

Miqdar

POL
POL
USD
USD

1 POL = 0.08215 USD

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