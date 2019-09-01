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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Phala üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Phala üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

PHA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PHA Qiymət Məlumatları

PHA nədir

PHA Whitepaper

PHA Rəsmi Veb-saytı

PHA Tokenomikası

PHA Qiymət Proqnozu

PHA Qiymət Tarixçəsi

PHA Alış Bələdçisi

PHA / Fiat Valyuta Çevirən

PHA Spot

PHA USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü Phala (PHA) texniki analizi

Bugünkü Phala (PHA) texniki analizi

Phala analizi səhifəsi PHA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Phala analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Phala (PHA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,02134---4,86%-5,95%-37,63%
Phala qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Phala texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Phala anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 4
Neytral 10
Alış 12
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 3Neytral 2Alış 9
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 1Neytral 8Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,02133
0,02132
R2
0,02132
0,02132
R1
0,02132
0,02132
PP
0,02131
0,02131
S1
0,02131
0,02131
S2
0,0213
0,02131
S3
0,0213
0,0213

Phala bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,39M
$9,96 M
$10,35 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,05 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,06 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$0,20 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,21 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Phala kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıPHAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,02
2026-08-18-$0,04 M0,02
2026-08-17-$0,02 M0,02
2026-08-16-$0,04 M0,02
2026-08-15$0,02 M0,02

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Phala haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Phala (PHA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Phala qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
PHA/USDT
$0,02134
$0,02134$0,02134
-0,97%
2.69M (USDT)
PHA/USDC
$0,02132
$0,02132$0,02132
-1,02%
2.58M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

PHA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

PHA
PHA
USD
USD

1 PHA = 0,02134 USD

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