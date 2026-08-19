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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Ontology Gas üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Ontology Gas üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Ontology Gas (ONG) texniki analizi

Bugünkü Ontology Gas (ONG) texniki analizi

Ontology Gas analizi səhifəsi ONG gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Ontology Gas analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Ontology Gas (ONG) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,06084--+44,58%+31,65%-10,16%
Ontology Gas qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Ontology Gas texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Ontology Gas anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 4
Neytral 5
Alış 17
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 4Neytral 5Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,06088
0,06082
R2
0,06082
0,06078
R1
0,06079
0,06076
PP
0,06073
0,06073
S1
0,0607
0,06069
S2
0,06064
0,06067
S3
0,06061
0,06064

Ontology Gas bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,35M
$4,35 M
$4,71 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$1,14 M
3 günlük aktiv satışlar
$1,15 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$1,74 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,76 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Ontology Gas kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıONGUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,03 M0,06
2026-08-18-$0,21 M0,06
2026-08-17$0,22 M0,05
2026-08-16-$0,15 M0,05
2026-08-15-$0,15 M0,04

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Ontology Gas haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Ontology Gas (ONG) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Ontology Gas qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ONG/USDT
$0,06084
$0,06084$0,06084
+7,58%
2.09M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ONG / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ONG
ONG
USD
USD

1 ONG = 0,06084 USD

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