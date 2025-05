ONG

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

SıralamaNo.420

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.91%

Dövriyyə Təklifi415,363,399.4414432

Maksimum Təklif1,000,000,000

Ümumi Təchizat1,000,000,000

Dövriyyə Faizi0.4153%

Buraxılış Tarixi2019-08-23

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət1.43 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi4.59254,2018-09-28

Ən Aşağı Qiymət0.0393381415969,2020-03-13

İctimai BlokçeynONT

