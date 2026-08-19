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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Non-Playable Coin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Non-Playable Coin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

NPC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

NPC Qiymət Məlumatları

NPC nədir

NPC Whitepaper

NPC Rəsmi Veb-saytı

NPC Tokenomikası

NPC Qiymət Proqnozu

NPC Qiymət Tarixçəsi

NPC Alış Bələdçisi

NPC / Fiat Valyuta Çevirən

NPC Spot

NPC USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

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Bugünkü Non-Playable Coin (NPC) texniki analizi

Bugünkü Non-Playable Coin (NPC) texniki analizi

Non-Playable Coin analizi səhifəsi NPC gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Non-Playable Coin analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Non-Playable Coin (NPC) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,005119---3,38%-20,84%-26,02%
Non-Playable Coin qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Non-Playable Coin texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Non-Playable Coin anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 16
Neytral 2
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 13Neytral 0Alış 1
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,005125
0,005124
R2
0,005124
0,005122
R1
0,005121
0,005121
PP
0,00512
0,00512
S1
0,005117
0,005118
S2
0,005116
0,005117
S3
0,005113
0,005116

Non-Playable Coin bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,01M
$0,05 M
$0,06 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,00 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,00 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Non-Playable Coin kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıNPCUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,01
2026-08-18-$0,01 M0,01
2026-08-17-$0,01 M0,01
2026-08-16-$0,01 M0,01
2026-08-15-$0,01 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Non-Playable Coin haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Non-Playable Coin (NPC) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Non-Playable Coin qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
NPC/USDT
$0,005119
$0,005119$0,005119
-1,46%
11.96M (USDT)
NPC/USDC
$0,005116
$0,005116$0,005116
-1,48%
11.23M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

NPC / USD Kalkulyatoru

Miqdar

NPC
NPC
USD
USD

1 NPC = 0,005119 USD

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