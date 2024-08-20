Non-Playable Coin (NPC) is meme-backed money. It’s a meme coin actually backed by one of the most recognizable memes on the internet. The first meme coin-NFT hybrid, made for all 8+ billion humans on Earth.

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Non-Playable Coin (NPC) Tokenin Dərin Analizi

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