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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Mantle üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Mantle üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

MNT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MNT Qiymət Məlumatları

MNT nədir

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MNT Tokenomikası

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Bugünkü Mantle (MNT) texniki analizi

Bugünkü Mantle (MNT) texniki analizi

Mantle analizi səhifəsi MNT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Mantle analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Mantle (MNT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,4298---1,27%+1,41%-36,93%
Mantle qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Mantle texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Mantle anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 10
Neytral 5
Alış 11
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 7Neytral 1Alış 6
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 4Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,4295
0,4294
R2
0,4294
0,4294
R1
0,4294
0,4294
PP
0,4293
0,4293
S1
0,4293
0,4293
S2
0,4292
0,4293
S3
0,4292
0,4292

Mantle bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,11M
$3,16 M
$3,04 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,35 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,35 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$1,70 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,69 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Mantle kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıMNTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,10 M0,43
2026-08-18-$0,02 M0,44
2026-08-17-$0,10 M0,45
2026-08-16$0,21 M0,44
2026-08-15-$0,03 M0,43

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Mantle haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Mantle (MNT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Mantle qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
MNT/USDT
$0,4298
$0,4298$0,4298
-1,46%
269.87K (USDT)
MNT/USDC
$0,4293
$0,4293$0,4293
-1,49%
131.67K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

MNT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

MNT
MNT
USD
USD

1 MNT = 0,4298 USD

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