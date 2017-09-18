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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Decentraland üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Decentraland üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Decentraland (MANA) texniki analizi

Bugünkü Decentraland (MANA) texniki analizi

Decentraland analizi səhifəsi MANA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Decentraland analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Decentraland (MANA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0635---4,13%-6,53%-28,77%
Decentraland qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Decentraland texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Decentraland anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 4
Neytral 6
Alış 16
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 1Neytral 3Alış 10
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 3Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,06343
0,0634
R2
0,0634
0,06338
R1
0,06338
0,06337
PP
0,06335
0,06335
S1
0,06333
0,06333
S2
0,0633
0,06332
S3
0,06328
0,0633

Decentraland bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,09M
$2,63 M
$2,72 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,49 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,48 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$1,80 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,80 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Decentraland kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıMANAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,06
2026-08-18-$0,01 M0,06
2026-08-17-$0,04 M0,06
2026-08-16-$0,01 M0,06
2026-08-15-$0,02 M0,06

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Decentraland haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Decentraland (MANA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Decentraland qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
MANA/USDT
$0,06354
$0,06354$0,06354
-0,86%
871.82K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

MANA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

MANA
MANA
USD
USD

1 MANA = 0,0635 USD

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