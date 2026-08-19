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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Lido DAO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Lido DAO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

LDO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

LDO Qiymət Məlumatları

LDO nədir

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Bugünkü Lido DAO (LDO) texniki analizi

Bugünkü Lido DAO (LDO) texniki analizi

Lido DAO analizi səhifəsi LDO gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Lido DAO analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Lido DAO (LDO) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,3045--+5,14%-13,72%-15,75%
Lido DAO qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Lido DAO texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Lido DAO anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 7
Neytral 3
Alış 16
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 3Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,3044
0,3043
R2
0,3043
0,3043
R1
0,3043
0,3043
PP
0,3042
0,3042
S1
0,3042
0,3042
S2
0,3041
0,3042
S3
0,3041
0,3041

Lido DAO bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,82M
$14,08 M
$13,25 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,16M
3 günlük aktiv alışlar
$2,69 M
3 günlük aktiv satışlar
$2,85 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,31M
7 günlük aktiv alışlar
$8,85 M
7 günlük aktiv satışlar
$9,17 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Lido DAO kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıLDOUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,25 M0,30
2026-08-18$0,36 M0,30
2026-08-17$0,25 M0,31
2026-08-16$0,16 M0,31
2026-08-15$0,01 M0,30

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Lido DAO haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Lido DAO (LDO) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Lido DAO qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
LDO/USDT
$0,3045
$0,3045$0,3045
-0,19%
286.99K (USDT)
LDO/USDC
$0,3044
$0,3044$0,3044
-0,22%
181.95K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

LDO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

LDO
LDO
USD
USD

1 LDO = 0,3045 USD

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